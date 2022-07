Hooldekodud enda eakaid tõhustusdoosile ei kiirusta

"Kaks nädalat tagasi saatsime kirja, et saavad vaktsiine tellida. Neid on juba tellitud, praegu põhivaktsineerimise aeg ei ole, aga juba on tellida võimalik. Mõned hooldekodud on tellinud, väga suurt tungi veel ei ole," ütles haigekassa kommunikatsioonijuht Evelin Trink.

Trink ei osanud Eestis olemasolevat vaktsiinide kogust öelda, kuid kinnitas, et kõik, kes vaktsiine tahavad, neid ka saavad.

Trinki sõnul hooldekodudes elavaid eakaid kindlast kuupäevast vaktsineerima ei hakata: "Iga hooldekodu otsustab ise, et kas kohe tellivad [vaktsiine], kohe alustavad või millalgi hiljem," selgitas ta.

Muhu Hooldekeskuse juht Aino Rummel ütles, et nemad hakkavad vaktsineerimisega tegelema alles kuu aja pärast. "Pisut segadust ehk on, et sügis tuleb kiiruga ja tuleb ära kaardistada hooldekodude inimesed: mitu doosi nad saanud on, kas nad on põdenud," ütles ta. "Eks me hakkama augustis läbi vaatama, kuidas see olukord on."

Täpsemat infot ootab juhataja ka tõhustusdoosi ajaraami kohta: "Kui varasemalt oli [vaktsineerimine pärast läbipõdemist] 9-12 kuu pärast, siis täna on natukene segane olukord, et kuidas see täpsemalt on. Et meil märtsis oli puhang, kas tõesti teha [tõhustusdoos] kuue kuu möödudes."

Tallinnas asuva Iru Hooldekodu direktor Jaanika Luts ütles samuti, et kohe nad enda eakaid vaktsineerima ei hakka. "Vaktsiini mõju on lühiajaline. Kui me saame sügisperioodil pikendada mõju, siis mis me sellest [vaktsiinist] suvel ära teeme. Arvan, et seda mõtet jagavad ka teised hooldekodud."

Lutsu sõnul alustavad nemad augusti keskel. "Vaktsineerimine 100 protsenti tuleb, aga mitte täna homme. Et inimesed saaksid tunda, et normaalne elu on ka olemas."

"Meil on eelis, meil on enda õed olemas, kui hakkame [vaktsineerima], siis teeme selle väga kiiresti ära," ütles Luts.

Põlva maakonnas asuva Piigaste Südamekodu juhataja Ester Paap alustas nädal aega tagasi hooldekodu eakate vaktsineerimist. "Meie oleme hakanud neid nõusolekulehti lähedasele saatma. Päris palju lehti on tagasi tulnud ja palju on nõus olnud."

Paabi sõnul tuleks praegu vaktsineerimisega tegelema hakata. "Kuna tegelikult koroona tõstab jälle pead, ja sügis on lähenemas, siis augusti teine pool peaks olema see aeg, et hakata [vaktsineerimisega] tegelema."