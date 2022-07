PPA on Vene koroonapiirangute tühistamise järel valmis piiriületuste kasvuks

Narva piiripunktis on piiriületajate arv sel aastal kuust kuusse kasvanud ka enne Venemaa koroonapiirangute leevendamist.

"Tänase seisuga on sellel aastal olnud piiriületusi natuke rohkem kui 640 000. Kui me vaatame aastaid enne koroonat, siis selleks perioodiks oli piiriületusi juba üle kahe miljoni. Ehk kui võrrelda neid perioode, siis praegu on ületusi sellega võrreldes umbes üks kolmandik," ütles Narva piiripunkti juht Marek Liiva.

Venemaa turistide arvu kasvuks on valmis ka Ida-Virumaa turismiettevõtjad.

"Tänasest võeti maha piirang, mille järgi Vene turist võis käia siin ainult ravituusikuga, ja me näeme Narva turismiinfopunktis juba mõnda aega, et turistide arv kasvab. Suheldes meie majutajate ja spaadega selgus, et seal siiski hüppelist turistide arvu tõusu pole veel olnud, kuid prognoositav on, et pärast nende piirangute mahavõtmist see tõus tuleb mingil määral kindlasti," rääkis Ida-Virumaa turismikoordinaator Kadri Jalonen.

Piiri ületavad inimesed on kurtnud, et kui Jaanilinna piiripunktis järjekordi ei ole, siis Narvas on. Narva piiripunkti juhi Marek Liiva sõnul on see paljuski tingitud Ukrainas käiva sõja tõttu tõhustatud piirikontrollist.

"See sõltub sellest, kuidas inimesed korraga tulevad piiripunkti, millised on nende dokumendid ja millised on sisenemisel protseduurid, mida me peame nendega tegema. Lihtsalt ei saa üle piiri mitte keegi, sest praegu on tugevdatud piirikontroll ja me kontrollime iga isiku soovi piiri ületada sisenemise korral, eriti välismaalaste puhul," sõnas Narva piiripunkti juht Marek Liiva.

Narvas piiri ületamise kiirendamiseks palutakse võimaluse korral kasutada biomeetrilist isikutuvastamist.