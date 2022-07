Venemaa koroonapiirangute lõpp pole Eestisse tulijate arvu kiiret kasvu toonud

Võrreldes pandeemiaeelse ajaga on praegune piiriületus Narvas üsna tagasihoidlik. Kui varem toimus Narva piiripunktis poole aasta jooksul üle kahe miljoni piiriületuse, siis tänavu pea neli korda vähem.

Tänu Venemaa koroonapiirangute lõpule on Eestisse saabuvaid Vene turiste nüüd rohkem, kuid kasv pole veel märkimisväärne.

"Enne piirangute mahavõtmist oli turiste Vene kodanike hulgas umbes 150. Nüüd nädalavahetus on toonud kaasa peaaegu kahekordse tõusu, võib öelda, et iga päev nädalavahetusel ütles 280 inimest ennast turist olevat. Võrreldes pandeemiaeelsete aegadega ei ole mahud veel taastunud ja ressursse meil on veel piisavalt," rääkis Narva piiripunkti juht Marek Liiva.

Kuna uusi turismiviisasid Eesti Venemaa elanikele ei väljasta, siis kasutavad Vene turistid varem välja antud ja veel kehtivaid viisasid. Eestisse tullakse selleks, et puhata ja meelt lahutada.

"Meile meeldib rännata, erinevaid maid vaadata ja eri kultuuridega tutvuda. Homme läheme Rammsteini kontserdile Tallinnas, nüüd saab seda kergesti teha. Me armastame väga Eestit, oleme turistid, hakkame jalutama, euroopalikke vaateid nautima ja sööma," rääkisid Peterburist tulnud Viktoria ja Ksenia.

Kaasa aga ostetakse kaupu, mida Venemaal napib. "Kavatsen osta tütrele riideid, kuna meil neid poode enam pole. Ja kassitoitu, see on meil samuti kadunud, pean kaasa tooma," ütles Ksenia.

Edaspidi võib piirivalve hinnangul igas kuus Narvas lisanduda kuni 10 000 piiriületust.