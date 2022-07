Pirita kloostri aias peeti lavendlite lõikuspidu

Halli ilma muutsid värvikamaks Pirita kloostri aia lillad lavendlid. Pirita aiaklubi liige Lea Nilson rääkis, et lavendlite lõikuspidu toimub kloostris kolmandat korda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Esimesed korrad tegime lihtsalt, avasime aia ja kutsusime inimesi õhtul koos roose ja lavendleid vaatama. Ja iga aasta edasi me leidsime, et ka nendest lavendlitest saab ju ka midagi teha. Ja nii maiustusi kui panna kuivama ja selliselt läkski meil edasi, iga aasta oleme teinud põnevamaks. Me kutsume inimesi külastama sellel päeval ja annetama Pirita kloostrile," rääkis Nilson.

Pirita kloostri ülema, ema Vimala sõnul on aed kloostrile tähtis, et inimesed saaksid looduses töötada ja loodust kaitsta.



"Meie saame nii palju teha, et oleks kõigile eeskuju, et hoolitseda meie looduse eest," ütles ta.

Floristikakooli töötubades saab õppida erinevaid kaunistusi ja lavendlipärgasid meisterdama. Kes aga meisterdada ei soovi, saab lihtsalt lavendlikimbu endale koju kaasa korjata.

Eesti Floristikakooli õpetaja Jelena Tapner loetles lavendli positiivseid kasutusvõimalusi. "Lavendlist on muidugi igasugu kimbud, on ju interjööri kaunistuseks ja ka miks mitte sellised väiksed ripatsid riidekappi panna, sest see peletab koid ära ja ka annab mõnusa lõhna."