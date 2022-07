Eesti ametiasutustes on püsivalt kaugtööl 352 teenistujat

Eesti ametiasutustes on püsiva kaugtöö kokkulepe 352 teenistujal, kes on saanud suurema vabaduse ise oma tööaega reguleerida.

Riigi halduspoliitika programmi eesmärgiks on hoida keskvalitsuse töötajate osakaal Tallinnas alla 44,7 protsendi. Seda seetõttu, et vajaliku kvalifikatsiooniga motiveeritud töötajaid oleks ka maapiirkondades.

Rahandusministeeriumi riigimajade projektijuhi Silver Salla sõnul töötavad inimesed seal, kus nad soovivad, kõige efektiivsemalt.

"Tänapäeval kõik inimesed on niivõrd palju liikuvad, et kui me ütleksime, et ainult kohapeal on võimalik tööd teha, ministeeriumis kohapeal, siis suur osa tööst jääkski tegemata. Tegelikkuses on ju praktika olnud juba ammu selline, et riigiteenistujad töötavad sealt, kus parasjagu saavad, on see siis lennujaam kuni Brüsselini välja või siis ka oma maakodu," rääkis Salla.

Keskkonnaameti ringmajanduse osakonna juhataja Rein Kalle jaoks tähendab kaugtöö töötamist nii erinevates kontorites üle Eesti kui ka asjade käigu pealt tegemist.

"Hommikul näiteks alustan sellega, et vaatan kõigepealt kodus emailid läbi ja siis viskan telefoni taskusse, sõidan rattaga ja samal ajal pean koosolekut, jõuan kontorisse ja seal jätkan. Ja siis veel selline variant, kus ma eelmisel aastal ühe kuu otsustasin töötada Itaalias," kirjeldas Kalle.

Kalle tõi välja, et ka suur osa tema meeskonnast töötab väljaspool pealinna, mis on nende haaret suurendanud.

"Me hakkasime uusi inimesi palkama sealt, kus nad parasjagu elasid. Ühtpidi oli see regionaalpoliitiline samm, aga teistpidi oli see selline võimalus saada endale häid inimesi, kes ei tahtnud tulla Tallinnasse," selgitas ta.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika ja maavarade valdkonna nõunik Kaur Kõue töötab Saaremaal. Tallinna kontoris käib ta vaid harvadel juhtudel.

"Füüsilisel olen nii-öelda kodus ja tegelikult on mul ka Saaremaa vallamajas väike kontorituba võimaldatud. Seega ma saan oma tööaega jagada kodus ja ka siin kontoris füüsiliselt kohapeal," ütles Kõue.

Tema sõnul on kaugtöö tõhus, kuid kõigile see kindlasti ei sobi.

"Kuskile minemise arvelt saad rohkem sisulist tööd teha, see on see ilmselt kõige suurem võit."

Kaugtöö miinusena tuuakse aga välja vähesem suhtlus kolleegidega.

"Teine pool sealjuures muidugi on see, mis võib raskusi valmistada, et kaugtöötavat töötajat ei osata nii hästi juhtida. Lihtsalt kuna selline silmast-silma nõupidamine, arutamine tundub ikkagi vahetum, paljudel juhtudel märksa loogilisem, lihtsam ja harjumuspärasem töömeetod," ütles Salla.

Siiski soodustavad ka tööandjad ise sageli kaugtööd, kuna Salla sõnul pole mõtet inimesi kontoriseintega piirata.