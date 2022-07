Hiina suurendab söetootmist 300 miljoni tonni võrra

Ajaleht The Times kirjutab, et Hiina kiirendab söeküttel töötavate elektrijaamade ehitamist. Kommunistlik partei käskis igal aastal kaevandada täiendavalt 300 miljonit tonni kivisütt.

Rahvusvahelise keskkonnaorganisatsiooni Greenpeace teatel suurendas Hiina eelmise aasta viimases kvartalis söeenergia kasutamist. See hoog on jätkunud ka sel aastal, teatas Greenpeace.

Kivisüsi annab umbes 60 protsenti Hiina energiavajadusest ja kompartei käskis hiljuti suurendada söetootmist 300 miljoni tonni võrra. Hiinas kasvab elektritarbimine, riiki räsib karm kuumalaine. Hulk Hiina kõrgtehnoloogilisi tehaseid peatasid eelmisel aastal elektripuuduse tõttu tegevuse. Elektripuudus pidurdab aga Hiina majanduskasvu.

Hiina president Xi Jinping lubas eelmisel aastal, et riik vähendab söe kasutamist alates 2026. aastast. Hiina kompartei väidab, et tahab riigis vähendada heitkoguseid. Eelmisel aastal väitis Xi, et riik saavutab süsinikuneutraalsuse 2060. aastaks.

Hiina valitsus teatas selle aasta mais, et investeerib söeenergia tootmisse 1,4 miljardit eurot, vahendas The Times.

"Energiajulgeolek tähendab nüüd kivisütt, mitte usaldusväärset energiavarustust," ütles Greenpeace'i pressiesindaja Wu Jinghan.