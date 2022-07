Tallinn maksis poole aastaga toimetulekutoetusteks 5,7 miljonit eurot

Ühtekokku on tänavu taotlusi esitatud 15 044 ja abi saanud peresid on 6096. Mullu samal ajal oli toetuse taotlusi esitatud 8111 ja peresid oli 1943. Nii on võrreldes eelmise aastaga makstud 3,3 miljonit enam, taotlusi on esitatud kaks korda rohkem (6933 avaldust enam) ja toetust saanud peresid ligi kolm korda ehk 4153 võrra rohkem.

Tallinna abilinnapea Betina Beškina märkis, et toimetulekutoetuse saajate arvu kasv oli prognoositav ja peamiseks põhjuseks pole üksnes Ukrainast saabunud sõjapõgenikud.

Üheks teguriks on Beškina sõnul möödunud aastast kasvanud elektri- ja küttehinnad, sellest tingitud üldine elukallidus ja teisalt see, et sellest aastast tõstis Tallinn ka toimetulekutoetuse maksmisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärasid.

"Nii tekkis aasta algusest kõrgemate eluasemekulude piirmääradega paljudel inimestel, kes varem elasid näiteks toimetulekutoetuse piirimail, õigus ja võimalus toetusele," tõdes Beškina.

Toimetulekutoetus on rahaline abi puuduses inimesele või perele, mis tagab minimaalsed vahendid igapäevaseks eluks (toit, ravimid, riided, eluasemekulud jms) ning mida taotletakse kohalikust omavalitsusest. Toimetulekutoetust on õigust saada inimesel või perel, kelle kuu netosissetulek pärast eluasemekulude mahaarvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri. 2022. aasta 1. juunist on toimetulekupiir pere esimesele või ainsale liikmele 200 eurot, igale järgnevale täiskasvanud pereliikmele 160 eurot ja igale alaealisele lapsele 240 eurot.