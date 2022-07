Sõda Ukrainas kahekordistas Eestis toimetulekutoetuste soovijate hulka

Selle aasta maikuu seisuga on sotisaalministeerium vastu võtnud üle 38 000 taotluse toimetulekutoetuse saamiseks. Kui 2021. aasta lõpus ja 2022. aasta alguses maksti ühes kuus välja 5000 taotlust, siis tänavu märtsiks oli see arv jõudnud 10 000 inimeseni.

"Alates selle aasta märtsist on toimetuleku saajate arv kasvanud seoses Ukraina sõjapõgenikega. Tegelikult võib öelda, et see on lausa kahekordistunud. Seal on praegu Ukraina perede arvelt see arv tõusnud," rääkis ERR-ile sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna nõunik Kaie Pukk.

Tartu abilinnapea Mihkel Leesi sõnul on sõjapõgenikud mõjutanud toetuse taotlejate hulka neilgi.

"Me näeme Tartus tegelikult nüüd kevadel küll toimetulekutoetuse taotlejate tõusu. Kui eelmise aasta aprillikuus oli meil suurusjärgus 400 taotlejat, siis sel aasta aprillikuus juba suurusjärgus 700 taotlejat"

Siiski on viimase kolme aastaga toimetulekutoetuse soovijaid jäänud vähemaks. Toimetulekutoetuste puhul arvestatakse üksi elava inimese või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu sissetulekut, eluaseme kulusid ja toimetulekupiiri, mis on üksi elavale inimesele 200 eurot kuus.

Kui 2019. aastal rahuldas sotsiaalministeerium 65 000 taotlust, siis eelmiseks aastaks oli arv langenud 5000 võrra. Kaie Puki sõnul võib üheks põhjuseks olla see, et inimesed on paremal elujärjel ega vaja abi toimetulekutoetustest.

Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö lektor Kersti Kriisk märkis, et taotlejate arvu võis vähendada ka häbitunne. Inimesed ei taha minna toetust küsima.

"Teisalt seda toimetulekutoetust väga paljud ei taha taotleda, see on kindlasti viinud selle arvu suhteliselt madalale. Inimesed paljuski ei taha endale seda märki külge. Ei taha, ei julge ja, ma arvan, et osadel juhtudel on ka seda teadmatust"

Tartu abilinnapea Mihkel Lees julgustab inimesi oma murega mitte üksi jääma.

"Mina julgustan küll kõiki inimesi, kellel on mure enda toimetulekuga, pöörduma kohaliku omavalitsuse poole. Ei ole ju mõtet olla oma murega üksi. Tasub tulla, tasub arutada ja ju leitakse ka lahendus"