USA saadab Poolasse kuus sõjalennukit F-22 Raptor

"Kuus Raptorit saabusid teisipäeva õhtul Suurbritannia õhujõudude baasi Lakenheathi. Nad sõidavad edasi Poolasse Laski ja täiendavad missiooni Venemaa agressiooni ärahoidmiseks alliansi idatiival," teatasid USA õhujõudude ametnikud.

F-22 on USA sõjaväe esimene viienda põlvkonna hävitaja. See on võimeline täitma nii õhk-õhk kui ka õhk-maa missioone, vahendas Stars and Stripes.

2005. aastast alates kasutuses olnud F-22 sõjalennukid kasutavad stealth tehnoloogiat, mis teeb nad radaritele nähtamatuks ning nende abil saab nii luurata, pidada õhulahinguid kui ka rünnata objekte maal ning merel. F-22 hävitaja maksab umbes 125 miljonit dollarit.