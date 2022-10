ERR Poolas: NATO on õhuruumi jälgimises võtnud kasutusele varjestamise

Laski õhuväebaasis Poolas kostub iga natukese aja tagant lennukite müra, keegi tõuseb õhku ja keegi maandub.

"Ma arvan, et seda baasi võib nimetada NATO operatsioonide ja treeningtegevuse üheks keskuseks. Euroopas on palju baase, aga see siin on suurepärase asukohaga, me jõuame siit huvipakkuvatesse piirkondadesse väga kiiresti. Me lendame iga päev mitte üksnes Poola õhuruumis, vaid ka Balti riikides, sealhulgas Eestis. Ja see on selge märk suuremast turvalisusest kõikjal NATO-s, me ei pea kartma ohtu idast," ütles Poola õhuväe asejuht brigaadikindral Ireneusz Nowak.

Laski õhuväebaas keset Poolat on julgeoleku tagamisel tähtis kogu siinse piirkonna jaoks. Sealt iga päev väljalende tegevad piloodid ütlevad, et midagi ebatavalist nad meie õhuruumis Ukrainas käiva sõja tõttu näinud ei ole.

Baasi suurimad staarid on praegu USA hävitajad F-22, mida peetakse hävitajate hulgas oma eriliste võimete poolest klassiks omaette. Just seda tüüpi teraslindudega üle 1100 tunni lennanud piloot Michael Kendalli sõidumasin on täringumängudest inspireerituna saanud nimeks Mao Silmad. Midagi tähelepanuväärset ei ole Mao Silmade ette jäänud, kuigi sõda käib kohe teisel poole piiri.

"Ei, me ei ole näinud midagi. Meie peamine õhuruum on kohe siinsamas, põhjapoolsed alad on Kaliningradile ja Valgevenele lähemal. Me ei ole midagi erilist näinud, siin lendamine on üsna tavapärane," ütles kolonelleitnant Kendall.

"On palju pingeid ja me saame aru, et käib sõda ning me oleme eesliiniriigid, mis toob kaasa rahva suure tähelepanu ja tekitab veidi hirmu. Sellegipoolest ütleksin ma, et vaatamata pidevale pingele on olukord üsna stabiilne ja pole põhjust karta või kuidagi tugevamalt reageerida," sõnas Nowak.

Eelmisel nädalal avas Laski õhuväebaas end ajakirjanikele. Oma tegevust õhus demonstreerisid lisaks USA F-22 hävitajatele Itaalia Eurofightersid ja Poola õhuväelased hävitajatega F-16 ning MIG.

Kui seni on meie piirkonnas räägitud õhuturbemissioonist, siis nüüd on NATO sellele lisaks võtnud kasutusele uue sõna – air shielding ehk varjestamine, tähistamaks senisest aktiivsemat tegutsemist.

"Õhuvarjestamine on suhteliselt uus termin, mis tähistab NATO tugevdatud ja suurendatud tegevusi õhus selleks, et kaitsta NATO territooriumi igasuguste vaenulike tegevuste eest," selgitas NATO õhuväe ühendjõudude staabiülema asetäitja brigaadikindral Ömer Gülmezoglu.

Brigaadikindral Gülmezoglu sõnul on hävitajad nähtav osa NATO tegutsemisest oma õhuruumi kaitsel, aga kaugeltki mitte ainus. Ja kuigi NATO riigid on kaitstud, tuleks tulevikku silmas pidades õhukaitsesse täiendavalt panustada.

"Õhukaitse nähtav osa on need hävitajad ja nad on uhked, aga ma arvan, et parem ja olulisem on integreeritud õhukaitsesüsteem. Ma pean silmas näiteks Patriot süsteeme ja muid maal, veel või õhus paiknevaid süsteeme. See on parem ja jätkusuutlikum viis tagada julgeolekuvihmavari NATO idatiiva kohal. See ei tähenda üksnes lennukite lendamist ja nende näitamist, ei. Nii oleks parem ja jätkusuutlikum viis, aga selleks on vaja ka poliitilist tahet nende võimekuste arendamiseks," rääkis Gülmezoglu.

Ida-Euroopa riigid ongi õhukaitse väljaehitamisega alustanud. Näiteks Poola kavatseb osta Patriot õhutõrjesüsteeme ja uuendada ka olulisel määral oma lennukiparki.

"Peamine fookus on hävitajatel F-35 – Poola õhuvägi omandab kahe eskadrilli jagu ehk 32 F-35 hävitajat. Need on parimad hävitajad maailmas, vaatamata F-22-le. Tegemist on viienda põlvkonna hävitajatega. Lisaks oleme sõlminud lepingu kolme eskadrilli jagu Korea hävitajate FA-50 ostmiseks. Ja see ei ole veel kõik – Poola ostab juurde lahingukoptereid ja toetuskoptereid. Palju asju on praegu toimumas," rääkis Nowak.