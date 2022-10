ERR Poolas: 12 USA hävitajat F-22 on märk jõu tugevdamisest NATO idatiival

NATO tugevdab oma idatiiva kaitset ja muu hulgas on USA toonud Poolasse F-22 hävitajad. Nord Streami gaasitorude lõhkumise tõttu on kaitseallianss suurendanud kohalolu Läänemerel.

Keset Poolat asuvas Laski õhuväebaasis tegutsevad juba suvest alates 12 USA F-22 hävitajat, teise nimega Raptor ehk röövlind. Neid on nende erilise võimekuse tõttu nimetatud ka superhävitajateks, nad on radaritele raskemini märgatavad ja nendega on võimalik teha kiireid manöövreid.

"Need on väga hea manööverdusvõimega hävitajad. Kui me satume üks ühe vastu olukorda, siis see annab meile eelise, me saame lähivõitluses teha asju, mida teised inimesed oma lennukitega lihtsalt ei saa või nad riskivad allakukkumisega. /.../ Ma ei ütleks, et me oleme nähtamatud, aga meid on raskem näha kui teisi," kirjeldas USA hävitaja F-22 piloot kolonelleitnant Michael Kendall.

Võimsad teraslinnud võivad liikuda sinna, kuhu vaja, sealhulgas Eestisse. Poolas harjutavad nad koostööd Poola õhuväe ja teiste liitlastega ning on osa NATO idatiiva tugevdamiseks tehtud sammudest.

USA hävitajad F-22 Poola kohal lendamas on üks nähtav märk jõu juurdetoomisest NATO idatiivale. Kümmekond hävitajat üksi muidugi imet ei tee. See tähendab paljude liitlaste pingutusi ja mitmesuguste võimekuste loomist õhuruumi julgeoleku tagamiseks ja vaenlase heidutamiseks.

"Jah F-22 ja F-35 on viienda põlvkonna kõrge võimekusega hävitajad, aga see ei ole kõik – see on terviklik lähenemine ja meeskonnatöö. Me oleme selles head. NATO riikide elanikud võivad kindlad olla, et nad on kaitstud," ütles NATO õhuväe ühendjõudude staabiülema asetäitja brigaadikindral Ömer Gülmezoglu.

USA hävitajad F-22 Raptor. Autor/allikas: ERR

Tuleviku tarbeks on aga tähtis õhukaitsesse täiendavalt panustada, ütles brigaadikindral, ja Euroopa riigid on seda ka tegema asunud. Hiljutine Nord Streami gaasitoru sabotaaž pani NATO täiendavalt tegutsema Läänemerel.

"Me peaaegu kahekordistasime patrulllende selle territooriumi kohal, kahekordistasime laevade kohalolu merel ja ka meie sensorluure üksused on rohkem keskendunud sellele alale. Infrastruktuur on kriitilise tähtsusega vara ja on üks NATO kohustusi tagada, et nende julgeolek oleks tagatud," sõnas Gülmezoglu.

Ka Poola on infrastruktuuri julgeolekule praegu suuremat tähelepanu pööramas.