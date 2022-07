Põhja-Korea eliit sööb koeraliha ja lihtrahvas nälgib

Põhja-Koreas napib toitu, kuid riiki juhtiv eliit ei ole siiani selle tõttu kannatanud. Põhja-Korea saak on see aasta tavapärasest väiksem ning koroonapandeemia alguses vähendati toidu importi, vahendab Raadio Vaba Aasia .

Samal ajal, kui paljud põhjakorealased nälgivad, on riigi eliit nautimas kohalikku delikatessi – koeraliha.

Praegu on igasugune liha Põhja-Koreas haruldane ning koeraliha on riigis sealihast kaks korda kallim. Kauss koeraliha hautist ehk korea keeles dangogi-jang võib maksta sama palju kui kaks kilogrammi riisi.

Põhja-Korea valitsus otsustas koroonapandeemia alguses 2020. aasta jaanuaris kehtestada laialdase impordikeelu. Sellele lisaks on selleaastane viljasaak riigis kehv ning nende kahe asjaolu koosmõjul on riik taas näljahäda veerel, kinnitavad allikad Raadio Vaba Aasiale.

"Riisi, maisi ja jahu hind tõuseb pidevalt ning elanikud kannatavad... kuid kõrgetasemelised valitsusametnikud ja riigi jõukam klass, kelle jaoks raha ei ole probleem, saavad restoranidest osta koeraliha ja saavad üldiselt endaga hakkama," kinnitas allikas.

Koeraliha on tavapärane toit nii Põhja- kui ka Lõuna-Koreas. Koeraliha peetakse Korea poolsaarel suviseks delikatessiks. Korea rahvameditsiini järgi on koeralihal tervendavad omadused, mis on paljude korealaste seas levinud uskumus.

Allikate sõnul külastab Põhja-Koread valitsev eliit tihti avalikkuse silma alt välja jäävaid privaatseid restorane. Sellistes restoranides on tihedad külalised ka Põhja-Korea kommunistliku partei ja riigi julgeolekuaparaadi juhtivad liikmed.

Koeraliha on võimalik tellida nii Põhja- kui ka Lõuna-Korea restoranides, kuid Lõuna-Koreas on koeraliha õiguslik staatus ebaselge. Lõuna-Korea kohtus otsustati 2018. aastal, et riigis ei tohi koeri liha saamise eesmärgil tappa, samas ei keela seadusandlus koeraliha müümist ega söömist.