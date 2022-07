Biden: USA on seisnud 100 aastat Eesti, Läti ja Leedu kõrval

Biden ütles kirjalikus avalduses, et USA ja kolme Balti riigi diplomaatilised suhted on olnud 100 aasta jooksul katkematud. Bideni sõnul on USA kogu sajandi vältel seisnud kolme riigi seaduslike valitsuste kõrval.

"Oleme igal sammul jäänud vankumatuks oma pühendumuses nende vabadusele ja suveräänsusele. Tähistades oma pikaajalist sõprust, kinnitame uuesti ka seda üldtuntud poliitikat," ütles Bideni sõnumis.

"Kuna Euroopas on suveräänsus ja territoriaalne terviklikkus taas rünnaku all, oleme ühtsed oma liitlaste ja partneritega, et kaitsta vabadust, demokraatiat ja julgeolekut. USA seisab õlg õla kõrval Eesti, Läti ja Leeduga, et seista vastu Venemaa jõhkrale ja provotseerimata sõjale Ukrainas ning võtta Venemaa vastutusele. Vähesed teavad paremini, mis on kaalul," lisas ta.

Biden kinnitas, et USA jätkab Euroopa julgeoleku tugevdamist ning kaitseb NATO igat sentimeetrit.

"USA jätkab tihedat koostööd Eesti, Läti ja Leeduga kõigi globaalsete väljakutsete lahendamisel, tagamaks, et järgmine sajand toob suurema rahu, turvalisuse ja vabaduse kõigile," kirjutas ta.