Taiwan hoiab oma parimaid hävituslennukeid mäe sees

Ajaleht The Times kirjutab, et Taiwan paigutas oma kõige kaasaegsemad hävitajad spetsiaalsesse lennubaasi, mis asub suure mäe sees.

Taiwani saare idaosas asuv Chiashani lennubaas on samaväärne USA Colorado osariigis asuva Cheyenne'i mäe sõjaväebaasiga. Taiwan avalikustas nüüd esmakordselt oma punkriangaari, vahendas The Times.

Taiwan alustas kompleksi ehitamist juba aastaid tagasi. Taiwan tahab aga nüüd näidata, et riigi hävitajad on Hiina armee rakettide eest kaitstud.

Chiashan pakub Taiwani juhtkonnale ka alternatiivset juhtimiskeskust. Baasis asub 160 hävitajat. Nende hulgas on ka hävitajad F-16 Viper. Need hävitajad peaksid sõja korral võitlema Hiina kõige uuemate hävitajatega.

"Hävitajad on sõna otseses mõttes peidetud graniidist seina taha. Taiwan on ehitanud maa-aluse kompleksi selliselt, et Hiina raketid ei saa neid hävitajaid kahjustada," ütles Virginia osariigis asuva Arlingtoni instituudi teadur Ian Easton.

Hiina juht Xi Jinping suhtles neljapäeval USA presidendi Joe Bideniga. Xi hoiatas Bidenit, et Washington ei sekkuks sõjaliselt, kui Peking otsustab Taiwanit rünnata.

"Ma arvan, et on oht, et Ukraina sõda on kinnitanud Hiina kompartei mõningaid oletusi USA kohta. Need oletused seisnevad selles, et USA oleks tuumaväljapressimise suhtes haavatav. Just selle saavutas Putin, hoides USA-d Ukrainas sekkumast," ütles Easton.

Järgmisel nädalal peaks USA kongressi juht Nancy Pelosi külastama iseseisvat saareriiki. Peking on juba Pelosi plaanitavat visiiti teravalt kritiseerinud.