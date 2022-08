Hiina lennukid ja mereväe alused ületasid reedel Taiwani õhu- ja merepiiri

Taiwani kaitseministeerium teatas, et Hiina rahvavabariigi üksused ületasid õppuste käigus mandri-Hiina ja Taiwani saare vahel meres asuvat mediaanjoont. Taiwan peab Hiina samme provokatiivseks, kuid teatas, et ei kavatse ise olukorda eskaleerida.

Hiina lennukid ja mereväe alused ületasid reedel õppuste käigus mandri-Hiina ja Taiwani saare vahel meres asuva mediaanjoone. Hiina lennukid on Taiwani õhukaitse tuvastustsooni ületanud ka 2022. aasta maikuus ning juunis.

Taiwani allikate sõnul ületas Taiwani väina mediaanjoone mandri-Hiina ja Taiwani saare vahel lühikeseks ajaks 10 Hiina mereväe alust ja 20 Hiina sõjalennukit. Allika sõnul püsib Taiwani merevägi mediaanjoone ligidal valmisolekus.

Hiina Xinhua uudisteagentuuri teatel on seni õppustes osalenud üle 100 sõjalennuki. Samuti on merelõppustel üle kümne hävitaja ja fregati.

Taiwani kaitseministeerium teatas neljapäeval, et Hiina rahvavabariigi relvajõud tulistasid Taiwani lähistel olevatesse vetesse 11 Dongfeng ballistilist raketti.

Hiina teatas nädala alguses ulatuslikest õppustest Taiwani saare ümbruses koos lahinglaskmistega. Taiwani võimud nimetasid saart ümbritsevaid õppuseid sisuliselt saare blokaadiks.

Hiina kaitseülikooli professori Meng Xiangqing sõnul lendasid Hiina ballistilised raketid Taiwanis üle piirkonna, kus asub palju Patriot õhutõrjekomplekse.

Hiina teatas õppustest peale USA esindajatekoja spiikri Nancy Pelosi saabumist visiidile Taiwani saarele. Õppused kestavad neljapäevast pühapäevani.

Taiwani presidendi Tsai Ing-weni sõnul on Hiina rahvavabariigi rahvavabastusarmee rakettide laskmised Taiwani lähistele vastutustundetu tegu.

Taiwani president palus Hiinal näidata suuremat vaoshoitust, vahendab Taiwani riiklik uudisteagentuur Focus Taiwan.

Jaapani kaitseministeeriumi sõnul lendasid neli Hiina raketti üle Taiwani saare enne maandumist Jaapani majandusvööndi vetes.

Taiwani presidendi sõnul kavatseb Taiwan kaitsta enda suveräänsust, kuid ei kavatse omapoolselt pingeid eskaleerida.

Taiwani kaitseminister ütles reedel, et Taiwani kaitsejõud on pannud valmis oma lennukid, laevad ja maa peal paiknevad laevavastased raketid. Ministri sõnul on Taiwani relvajõud valmisolekus, kuid ei soovi sõda.

Taiwani kaitseministeeriumi sõnul on saare relvajõudude printsiibiks vältida eskalatsiooni ja ettekäänete tekitamist Hiinale.

Taiwani kaitseministri sõnul ei olnud ta Hiina rakettidest häiritud. Ministri sõnul oli rakettide teekond atmosfäärist kõrgemal ja seega Taiwani saarele ohtu ei olnud, vahendab The New York Times.

USA välisminister Anthony Blinken ütles allikate sõnutsi, et Hiina reaktsioon USA esindajatekoja spiikri Nancy Pelosi visiidile on selgelt provokatiivne.

Hiina rahvavabariik peab Taiwani saart enda mässuliseks provintsiks. Taiwani saarele põgenesid mandri-Hiinast Hiina kodusõja kaotanud Hiina rahvuslased.

Taiwanil asuv valitsus nimetab ennast Hiina vabariigiks, mis ei ole ÜRO liige ja enamus maailma riike seda ei tunnista. Mandri-Hiinas asuv Hiina rahvavabariik samas on ÜRO julgeolekunõukogu alaline liige ja omab diplomaatilisi suhteid enamus maailma riikidega.

USA-l on Taiwaniga erisuhe ja kaitsekoostöö, kuid Ameerika Ühendriigid ei tunnista samuti ametlikult saarel asuvat valitsust.

Taiwanit hiljuti külastanud USA esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi sõnas, et Aasia visiidi eesmärk ei olnud muuta regionaalset jõudude tasakaalu ega Taiwani staatust. Hiina mõistis visiidi tugevalt hukka.