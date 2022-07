Luunjas avati uus väliujula

Luunja uus väliujula asub peaaegu kuuehektarilisel puhkealal, kuhu lisaks ujulale on rajatud erinevad vaba aja veetmise kohad.

Kuigi puhkeala lähedal on juba Emajõe ääres ujumiskoht olemas, siis arvestades, et Emajõgi on vooluveekogu, tunti vajadust koha järele, mis oleks turvaline väikestele lastele ja neile, kes ei oska hästi ujuda, selgitas Luunja vallavanema Aare Anderson.

"Kõige keerukam oligi väliujula veevahetuse tagamine. Ta on ühenduses Emajõega, et see puhas vesi siin säiliks ja veevahetus toimiks, see oli kõige keerukam. Sellist teadaolevalt mujal Eestis tehtud ei ole," rääkis Anderson.

Uues väliujulas peetud esimese ujumisvõistluse võitsid kohalikud noored, kelle meeldis kasutada ka hüppetorni.