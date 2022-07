Tallinna lahel väikelaevast lekkinud reostust ei saa koristada

PPA operatiivjuht Tago Trei selgitas, et ilmastikuolude ja tugeva lainetuse tõttu ei õnnestunud laupäeval enne pimedat reostustõrjepoomide panek.

Pühapäeva hommikul jätkas laev Raju koostöös päästeametiga poomide panekut ning praeguseks on reostusala suures osas piiratud.

Trei ütles ERR-ile, et kuigi poomid on paika saadud, on tugevnenud tuule tõttu lained tõusnud ja seetõttu läheb reostust ka üle poomide.

Trei sõnul võib reostus jõuda ka randa. "Kuna tuul on hetkel lääne suunast, siis Paljassaare lääneranniku poole reostus praegu levib. Veel ei ole randa jõudnud, aga võib jõuda," sõnas ta.

Esialgsetel andmetel oli laevas õnnetuse hetkel 12 tonni kütust, millest osa põles tulekahju käigus ära ning osa jäi laeva paaki. Praegu pole teada, kui suur hulk kütust välja võis lekkida.

Trei sõnul on reostuse koristamine raskendatud. "Reostuse kiht on sedavõrd õhuke, et seda ei õnnestu koristada, kuid selle levikut takistavad reostustõrje poomid. Võimalik, et niivõrd õhuke reostuse kiht hajub ise," ütles Trei.

"Praegune lootus oligi poomidega piiramise peal, aga kahjuks tuul teeb merel oma tööd."

Trei sõnul jääb laev Raju veel sündmuskohale reostust piirama ja seirama

PPA merevalvekeskus sai laupäeval teate hädas väikelaevast Tallinna lahes kell 15.39. Esialgsetel andmetel tabas seda tehniline rike. Õige pea pärast seda süttis väikelaev põlema.

Laeva pardal viibinud kümnel inimesel õnnestus evakueeruda päästeparvele ja keegi neist viga ei saanud. Läheduses viibinud ja abivajajaid märganud jaht korjas nad peale ning toimetas kaldale. Sündmust aitasid lahendada ka Tallinna vabatahtlikud merepäästjad, kes evakueerunud inimesed Kakumäe sadamasse toimetasid ja neid abistasid.

Kell 18.20 väikelaev uppus, kuid sellest lekkis kütust.