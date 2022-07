Eesti uus kaitseatašee Ukrainas on kolonel Eero Kinnunen

Kolonelleitnant Eero Kinnunen lõpetas pühapäeval seitse aastat kestnud teenistuse Kaitseliidu Harju maleva pealikuna. 1995. aastast kaitseväes olnud Kinnunen oleks võinud minna pensionile, kuid jätkab teenistust diplomaadina. Eero Kinnunen läheb Ukrainasse kolmeks aastaks ja selleks ajaks omistatakse talle koloneli auaste.

Ta on juba käinud Ukrainas oma töökohta üle vaatamas.

"Käisin kaitseväe juhataja saatjana Ukrainas ja tutvusin oma tulevaste teenistusülesannetega. Määramine oli ootamatu, aga meeldiv. Uus väljakutse. Ja kindlasti ka keeruline. Seepärast ka meeldib," ütles Kinnunen.

Kinnunen oli alates 1985. aastast ajateenijana poolteist aastat Nõukogude Liidu erivägedes Afganistanis, tema üksuse ülesanne oli Afganistani võitlejate varustuskolonnide ründamine.

Kinnunen ütles, et läheb Ukrainasse murrangulisel hetkel.

"Ma arvan, et kõige suurem abi sellest on see, et on keeleoskus. Ja natuke saab aru ka sellest sõjategevusest. /.../ Ma kardan, et see on murranguline hetk Ukraina lahingutes, kuu aja pärast," rääkis kolonel.

Kinnunen on olnud rühma- ja kompaniiülem nii kaitseväes, Balti pataljonis kui ka Scoutspataljonis, Viru pataljoni ülem, juhtinud esimest välismissiooni Iraagis ning seejärel missiooni Afganistanis. Ta oli kaitseväe peastaabi operatiivjaoskonna ülem ning juhtis lõpuks Kaitseliidu Harju malevat.