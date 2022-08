Tööandjad ei toeta töötuskindlustusmakse määra tõstmist

Tervise- ja tööminister ning teisipäeval töötukassa nõukogu esimeheks valitud Peep Peterson ütles siis, et kaalumisel on ettepaneku tegemine valitsusele tõsta töötuskindlustusmakse määra tööandjatele 0,1 ja töötajatele 0,2 protsenti, et taastada koroonapandeemia ajal enam kui 300 miljoni euro võrra vähenenud töötukassa reservi. Töötukassa nõukogu peab tegema ministri kaudu valitsusele järgmise nelja aasta töötuskindlustusmakse määrade kohta ettepaneku hiljemalt 21. augustiks. Samuti töötukassa nõukokku kuuluv Arto Aas ütles Indrek Kiislerile, et ministri ettepanek tuli üllatusena.