Herkel: uustulnukatel on parlamenti jõudmine raskem kui varem

Kunagine poliitik Andres Herkel usub, et peagi erakonnaks saavad parempoolsed jõuavad parlamendierakonnana sihile, kuid see on kindlasti keerulisem kui kaheksa aasta eest, mil tema juhitud Vabaerakond üheks koosseisuks parlamenti pääses.

Vanemate erakondade eelis on kindel valijas- ja liikmeskond, struktuur üle Eesti ning rahastus, mis muudab konkurentsi ebavõrdseks, rääkis Herkel "Vikerhommikus" uute poliitiliste jõudude võimaluste üle arutledes.

"Mureks pole riigilt saadav toetus, vaid selle proportsioon, toetuse summad on suured ja need tagavad puhtas reklaamikampaanias eelise," märkis Herkel. Kuigi praegu on valitsusse kuuluvatel erakondadel võimalus kodanikele raha ja hüvesi jagada, siis kunagise Vabaerakonna asutaja seda valimiste lõpptulemuste ainumõjutajaks ei pea.

Pikalt erakondade populaarsustabelis võimuerakondadele kuklasse hinganud parlamendiväline Eesti 200 on poole aastaga kaotanud üle poole oma populaarsusest. Herkel näeb selle mõjuritena Venemaa sõda Ukrainas ja valitsuse vahetust.

Värske kolmikliidu moodustumise järel on Herkeli hinnangul ühiskonnas vähenenud inimeste vajadus uue poliitilise jõu järele, mis omakorda on kujunenud uute erakondade toetuse probleemiks. Nende toetus reageerib sellele järsemalt kui vanemate erakondade oma.

Samas peab Herkel uute erakondade teket teretulnuks, et poliitiline süsteem oleks avatud.

Teine tegur, mida Herkel uute tulijate puhul probleemina näeb, on vähemalt 500 liikme piir erakonna asutamiseks. Tema sõnul võiks Eestis poliitiline kooslus alata sajast inimesest, juhul kui liikmetel on sama suund ning nad suudavad välja töötada poliitilise programmi. 500 liikme piiri puhul on võimalus ideede lahknemiseks ja ei mahuta enam ühe mütsi alla. See oli ka kunagise Vabaerakonna probleem, nentis Herkel Vikerraadiole.

Poliitika vajab hetkel tasakaalustatud jõudu, mis seisaks parempoolsete väärtuste eest, ütles poliitik. "Ka Reformierakond on oma koalitsioonikõnedes sellest olulisel määral loobunud," sõnas ta.