Ehituse kallinemise kiuste valmib Toris uus sild

Toris käib uue silla ehitus. Esialgu oli kavas 1956-ndal aastal valminud vana silda renoveerida, aga üsna pea sai selgeks, et vaja on ehitada uus.

Uusi sildu ehitatakse Eestis harva, eriti harva tuleb ette suurte sildade rajamist. Tori vana sild oli 136 meetrit pikk ja ega uuski lühem tule. Et ka sillaehituse ajal oleks võimalik üle jõe pääseda, on ehitaja rajanud ajutise silla. Sealt on erakordne võimalus jälgida, kuidas ehitustööd käivad. Peatöövõtja Tref Nordi kinnitusel ollakse töödega graafikus, Muidugi on olnud tagasilööke, näiteks materjalide kallinemise tõttu tuli tellijalt raha juurde küsida.

"Tellijal on siis ka omad piirid, kui palju ta saab kompenseerida materjalide kallinemist ja meie saime oma kompensatsiooni, saame kätte. Jalakäijatele tuli siin ikkagi üle jõe pääs tagada. Sellega me olime ka arvestanud ja tegime ilusti valmis. Aga autodele? Autodele ei olnud ette nähtud. Oli küll keskkonnamõjude hinnangus kaalutud seda versiooni, aga see oleks läinud ulmeliselt kalliks ja sellist asja pole Eestis olemas ka," rääkis Tref Nordi projektijuht Hannes Kivilo.

Kui sild valmis, võetakse jalakäijate sild juppideks lahti ja seda saab teistel objektidel jälle kasutada. Kivilo kirjeldab ka, millised tööd sillaehitusel parasjagu käimas ja mis peatselt käsile võetakse.

"Hetkel teeme ettevalmistusi, et rajada jõesambaid, pärast seda saame hakata metallist peakandureid monteerima, pärast seda siis tekiplaadi valamine ja kõik muud tööd, et saaks aasta lõpus üle sõita. Sild valmib lõplikult eelduslikult järgmise aasta kevadel," rääkis Kivilo.

Transpordiameti hinnagul on Tori sild väga oluline objekt. "Pole juba ammu sellist asja tehtud. See on väga oluline kõigile siin - kogukonnale ja transpordiametile samuti. Oluline maamärk, mis jääb maha," rääkis transpordiameti ehituse juhtivinsener Sven Savi.

Savi ütleb, et mõistagi on olnud probleeme, esialgu näiteks vajalike kooskõlastuste saamisega. Ehitusmaterjalide kallinemisest oli juba juttu, aga üks täiesti ettenägematu asi oli ka.

"Veest tulid välja vana silla jäänused, mis kaevetöid natuke takistavad. Et saaksime oma konstruktsioonid paika, tuleb need eemaldada. Üldiselt aga on tööd kulgenud suuremate tõrgeteta," ütles Savi.