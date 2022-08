Vene võimud vahistasid reetmises kahtlustatava raketiteadlase

Vene Teaduste Akadeemia Siberi osakonna teoreetilise ja rakendusmehaanika instituudi direktor Aleksandr Šipljuk on juba kolmas Vene ülimoodsa relvastuse arendamisega tegelev teadlane, kes viimastel kuudel reetmise kahtlustuseha vahistatud on, vahendas uudisteväljaanne CNN.

Sama instituudi teadusdirektor Vassili Fomin ütles, et Šipljuk saadeti Moskvasse Lefortovo vanglasse.

Instituudi veebliehe andmeil juhtis Šipljuk tehnoloogialaborit, mis oli spetsiaalselt ehitatud hüperülehelikiirusel toimuva liikumise simuleerimiseks.

Tema kinnipidamine järgnes sellele, kui 27. juunil võeti kinni instituudi teadlane Anatoli Maslov, keda kahtlustatakse hüperülehelikiirusel liikuvaid (hüpersoonilisi) rakette puudutava salajase info edastamises.

30. juunil vahistati riigireetmise süüdistusega Novosibirskis laserifüüsika instituudi teadlane Dmitri Kolker, keda kahtlustatakse saladuste edastamises Hiinale. Neljandas staadiumis vähki põdenud Kolker suri vangistuses.

Venemaa, Hiina ja Ameerika Ühendriigid töötavad kõik juhitava lauglemistrajektooriga hüpersooniliste (20–27 korda helikiirust ületavate) rakettide arendamise kallal, mis viiakse kaheastmelise mandritevahelise ballistilise kanderaketiga Maa-lähedasele madalale orbiidile, kust nad saavad rünnata vastase objekte. Sellised raketid suudaksid lennu ajal muuta oma trajektoori nii moodi, et neid oleks väga keeruline näha radariga ning seega ka tabada õhukaitse abil.

Venemaa väidab, et nende relvastuses on sellised raketid Avangard, mille kohta president Vladimir Putin väitis 2018. aastal, et need on lääneriikide õhukaitse jaoks praktiliselt püüdmatud.