Venemaa saatis veel kaks raketiteadlast riigireetmise süüdistusega vangi

Vene sõjalennuk MiG-31K, mille kõhu alla on kinnitatud hüperhelikiirusel lendav õhk-maa tüüpi rakett H-47M2 Kinžal. Autor/allikas: SCANPIX / AP
Kaks Venemaa füüsikut, kes osalesid hüperhelikiirusega rakettide väljatöötamise aluseks olevates uuringutes, mõisteti süüdi riigireetmises ja neile määrati 12 ja poole aastane vangistus, teatas Vene riigimeedia teisipäeval.

Kohtuprotsess Valeri Zvegintsevi ja Vladislav Galkini üle oli juba mitmes omataoline riigireetmise süüdistuste seerias teadlaste vastu, kes uurivad hüperhelikiirusel lendavate rakettide arendamise võimalusi.

Vene režiimi juht Vladimir Putin on kiidelnud, et Venemaa on maailmas juhtival kohal hüperhelikiirusega rakettide tootmises, mida ta on kasutanud ka Ukraina-vastases agressioonisõjas.

Need relvad on võimelised liikuma kuni kümme korda kiiremini kui heli, jäädes nii õhutõrjesüsteemide tabamatuks.

Zvegintsev (82) oli tippteadlane Novosibirskis asuvas Hristianovitši-nimelises Teoreetilise ja Rakendusmehaanika Instituudis (ITAM). Kaks tema kolleegi, Anatoli Maslov ja Aleksandr Šipljuk, saadeti juba 2024. aastal vangi, vastavalt 14 ja 15 aastaks.

Galkin (71) töötas teises Siberi ülikoolis ja oli koos Zvegintsevi ja Šipljukiga avaldatud uurimuste kaasautor.

Viimase kümnendi jooksul on Venemaa esitanud vähemalt 10 riigireetmise süüdistust teadlaste vastu, kes töötavad hüperhelikiiruse uurimise valdkonnas – uuringutes, mis käsitlevad lendamist kiirusel üle 5 Machi ehk üle 6115 kilomeetri tunnis.

Mehed on eitanud oma süüd ja nende toetajad on öelnud, et Venemaa julgeolekuteenistused on eelnevalt nende publikatsioonid ja reisid rahvusvahelistele teaduskonverentsidele heaks kiitnud.

Haruldases avalikus kirjas 2023. aastal ütlesid vahistatud teadlaste kolleegid ITAM-is, et mehed on süütud ning nende vastu esitatud süüdistused kahjustavad Venemaa teadust ja takistavad noortel teadlastel sellesse valdkonda sisenemast.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

