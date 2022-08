Pärnu teisaldas Vanapargis asuva punamonumendi

ERR-ile teadaolevalt maetakse säilmed ümber kohalikule kalmistule, kuhu viiakse ka monument.

Pärnu Vanapargis püstitati nõukogude okupatsiooni aastatel monument, mis on pühendatud "1905, 1917, 1924 ja 1941-1944 ajaloolistes sündmustes hukkunud isikutele".

Pärnu linnapea Romek Kosenkranius teatas juunis kultuuriministrile saadetud kirjas, et linnavalitsuse poole on korduvalt pöördunud eraisikud ja poliitilised organisatsioonid, kes on palunud nimetatud monument pargist teisaldada kalmistule ja ühtlasi kivi juurde maetud sõjahauad ümber matta.