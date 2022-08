Tallinn loobus Sütiste metsaparki terviseradade rajamisest

Tallinna linnavalitsus otsustas et Nõmme ja Mustamäe piiril asuvasse Sütiste metsaparki kavandatud terviseraja ehitamisest loobutakse ning asfalti metsa ei tule.

Tallinna abilinnapea Vladimir Sveti sõnul on Sütiste metsas terviseradade ehitustööd peatatud ning linn ei kavatse nendega jätkata.

"Oleme korduvalt rõhutanud, et tulenevalt kohaliku kogukonna soovist peatasime terviseradade ehitustööd ning ütlesime ehituslepingu üles. Kinnitan, et asfalti Sütiste metsa ei tule," ütles Svet.

Sütiste metspargi maa-ala kuulub riigi keskkonnaametile ning on Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) valitsemisel, mistõttu saab edasise otsuse terviseradade kasutamise osas teha keskkonnaamet kui kinnistu haldaja.

Pärast 11. mail toimunud kohtumist kohalike elanikega otsustas linn terviseradade ja valgustuse rajamise tööd peatada. Samal kohtumisel tegi Mustamäe linnaosavanem Lauri Laats ettepaneku töögrupi moodustamiseks, kuhu kuuluksid kogukonna esindajad, eksperdid ning linna asutuste esindajad. Suve jooksul toimus kolm töögrupi kohtumist, kus arutati Sütiste metsa terviseradade projektiga seonduvat. Töögrupi istungitest võttis osa ka arvukalt kohalikest elanikest huvilisi.

"Töögrupi kohtumistel toimunud arutelud ja mõttevahetused on kinnitanud, et kõige mõistlikum lahendus olukorrale on projekti mitte ellu viia. Oleme tänulikud kõigile, kes aruteludesse panustasid," ütlesid Mustamäe linnaosavanem Lauri Laats ja Nõmme linnaosavanem Karmo Kuri pressiteate vahendusel.

Lähinädalatel viiakse metsast välja varasemalt langetatud langetatud ligi 800 puud, mida taaskasutatakse teistel objektidel üle linna. Nii läheb osa puitmaterjalist Tallinna Loomaaiale loomadele mõeldud mänguelementide ning laudteede rajamiseks, osa kasutatakse haljasaladel metsateede katteks ning ülejäänud kasutatakse hiljem teisel linna objektidel. Keskkonnaameti nõusolekul freesitakse lähiajal ka metsa alles jäänud kännud.