Terviseamet: koroona Eestis on stabiliseerumas, ent suurem tõus on ees

Hetkel on haigestumises väike kõikumine, aga järgmised nädalad annavad selgust, kirjutatakse epiidülevaates. Praeguses olukorras ei pea terviseamet täiendavaid piiranguid asjakohaseks.

Uue nädalaga võib oodata veidi üle 2200 nakatunu. Seitsme päeva keskmine uute sümptomaatiliste Covid-19 hospitaliseeritute arv on langenud kümne pealt

9,1 peale. Tõenäoliselt püsib hospitaliseeritute arv 140 juures. Riskimaatriksi järgi asub Eesti kollases alas - see tähendab, et riskitase on keskmine.

Eelmise nädala lõpu seisuga on viimase kahe nädala haigestumus 100 000 elaniku kohta 708,9, sealhulgas laboratoorselt kinnitatud juhtude kohta 336,2.

Augusti esimese nädala jooksul lisandus 4653 haigusjuhtu, neist 2238 laboratoorselt kinnitatud ja 2415 kliiniliselt diagnoositud. Üle-eelmise nädalaga võrreldes vähenes haigestumus 2,4 protsendi võrra, laboratoorselt kinnitatud juhtude arv püsib stabiilsena, kliiniliselt diagnoositud juhtude arv vähenes 4,9 protsendi võrra.

Augusti avanädalal tehti 8744 testi, testide arv kokku eelmise nädalaga võrreldes on vähenenud 2,4 protsendi võrra. Positiivsete testide osakaal oli 25,6 protsenti. Positiivsete testide arv püsis stabiilsena või oli väikeses languses noorte seas. Üle 60-aastaste seas kasvas positiivsete testide arv 16 protsendi võrra, kõige rohkem kasvas positiivsete testide arv vanuses üle 85 aasta – 30,3 protsendi võrra ning vanusrühmas 65-69 aastat – 21,7 protsendi võrra.

Viimase kahe nädala haigestumus oli kasvutrendis kõikides maakondades välja arvatud Lääne-Virumaa ja Valgamaa. Suurem juurdekasv on Viljandimaal, Saaremaal ja Jõgevamaal. Nakatamiskordaja R on väikeses languses - 1,03. Üle-eelmisel nädalal oli see 1,14.

Terviseamet: novembriks on haiglas koroonaga 450 inimest

Terviseameti hädaolukorra staabi juht Ragnar Vaiknemets on valmis saanud prognoosi, mille kohaselt on juba oktoobris haiglates 450 koroonapatsienti.

Vaiknemets prognoosis, et järgneval kahel nädalal on haigestumus on kasvutrendis. See tähendab, et haiglanäit kasvab kuni 180 inimeseni, kuid intensiivravi püsib madalana. Plaaniline ravi on regiooniti häiritud väheses mahus, aga kiirabi ja perearstide koormus on kasvutrendis.

Ka ühe kuu pärast püsib haigestumus ikka kasvutrendis. Haiglanäit kasvab kuni 250 inimeseni ja intensiivravi on väikeses kasvutrendis. Plaaniline ravi on regiooniti häiritud ja kiirabi ja perearstide koormus on oluliselt tõusnud. Nakkuse levik riskimaatriksi järgi on tõusnud oranžil tasemel.

Kolme kuu pärast on Vaiknemetsa prognoosi järgi haigestumuse kasv stabiliseerinud, kuid haiglanäit on tõusnud kuni 450 inimeseni. See tähenda, et haiglate erakorralise meditsiini osakondade töö on häiritud ja plaanilise ravi teenused olulises mahus piiratud. "Kiirabi ja perearsti teenused on olulises mahus koormatud ja nakkuse levik riskimaatriksi järgi on punasel tasemel," prognoosis Vaiknemets.

Teisipäevase seisuga oli haiglates 146 koroonasse nakatunud patsienti. Intensiivravil oli neli inimest, neist juhitaval hingamisel üks patsient.