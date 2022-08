Töötushüvitise saamise kestus hakkab sõltuma tööturu olukorrast

"Kriiside ajal on inimestel raskem tööd leida ja töötukassa saab siin tulla appi, makstes hüvitist pikema perioodi jooksul – nii säilib inimesel sotsiaalne kaitse ja sissetulek. Lühem periood majanduse tippaegadel soodustab jällegi kiiremat tööle naasmist," ütles tervise- ja tööminister Peep Peterson (SDE).

"Majandusekspertide ja sotsiaalpartneritega koostöös välja töötatud tingimused võimaldavad töötuskindlustushüvitise maksmise perioodi pikendada automaatselt nii, et inimene selleks midagi tegema ei pea," lisas ta.

Tööandjate Keskliidu juht Arto Aas märkis, et toetusmeetmed peaks toetama kiirelt tööle naasmist ning tagama kõrge tööhõive. "Kuna uus mudel on majandustsüklitega tugevamas seoses, on alust arvata, et süsteem muutub seeläbi ka paremaks," ütles Aas.

Ametühingute Keskliidu juht Jaan-Hendrik Toomel ütles, et planeeritava töötuskindlustushüvitise arvutamise mudeliga on ebamäärasus tuleviku osas viidud tasemeni, mis vastavalt majandusolukorrale kas kiirendab tööle naasmist või annab piisava ajapuhvri pikemaajalisteks otsinguteks. "Töötushüvitise määramise põhimõtted peavad siinjuures olema lihtsalt mõistetavad ning makseperiood ette arvatav ka arvel oleva inimese enda jaoks," rääkis Toomel.

Töötuskindlustushüvitise taotlemisel määratakse hüvitise maksmise baasperiood vastavalt inimese töötuskindlustusstaaži pikkusele. Töötukassa arvutab registreeritud töötute arvu välja iga kuu alguses. Enne hüvitise maksmise perioodi lõppemist võrdleb töötukassa registreeritud töötute arvu tulemust varasema perioodi keskmise töötute arvuga. Võrdluse tulemusena selgub, kas töötuskindlustushüvitise maksmise periood pikeneb või mitte. Hüvitise maksmise periood pikeneb automaatselt ning töötu selleks ise midagi tegema ei pea.

Praegu sõltub töötuskindlustushüvitise maksmise periood üksnes inimese töötuskindlustusstaažist, mistõttu ei pruugi see olla vastavuses samal ajal majanduses toimuvate muutustega. Ka Euroopa Komisjon soovitab riikidel muuta töötuskindlustushüvitisi majandustsüklile vastavaks.

Kava kohaselt peaks muudatus jõustuma 30. juuniks 2023.