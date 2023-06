Töötuskindlustushüvitiste maksmise kord muutus

Kuni 29. juunini määrati töötuskindlustushüvitise saamise kestvus ettemääratud süsteemi järgi, olenemata sellest, kui kerge või raske on tööd leida. Nüüd võetakse hüvitise maksmisel arvesse ka tööturu olukorda.

"Eelnev süsteem oli küll lihtne, kuid omamoodi jäik. Covidi-aastatel just tuli ilmsiks see, et tööotsingud venisid väga pikaks, siis inimesed jäid rahata. Aga olukord tööturul oli keeruline, ei olnud võimalik kiiresti tööle liikuda," selgitas töötukassa juhatuse liige Brit Rammul.

See, kas töötuskindlustushüvitis pikeneb, selgub tööturu olukorra hindamisel kuu aega enne hüvitise lõppemist.

"Me fikseerime siis registreeritud töötute arvu, võrdleme seda varasema kolme- ja kümneaastase perioodiga. Ja kui toimuvad suured muutused, siis see indikeerib, et tööturul on keerulisem tööd leida ja see tingib ka töötuskindlustushüvitise pikenemise vajaduse," rääkis Rammul.

Uus töötuskindlustushüvitiste süsteem kohandub automaatselt riigi majandusolukorraga.

"Kui meil on majanduses keerulisemad ajad, inimestel on raskem tööd leida, siis töötushüvitist makstakse neile pikemalt. Nad saavad siis otsida endale sobivat tööd ja ei pea muretsema samal ajal oma majandusliku toimetuleku pärast. Samas, majanduse headel aegadel, kui tööandjatel on puudus töökätest, et siis rohkem inimesi oleksid motiveeritud tööturule naasma," rääkis sotsiaalministeeriumi töötushüvitiste ja tööturutoetuste juht Ingrid Erm-Eks.

Eesti Panga ökonomisti Kaspar Oja sõnul võib selline muudatus aidata küll majandustsükleid pehmendada, kuid see võib ka majanduse taastamist teatud olukordades pidurdada.

"Kuna tööpuudus reageerib ise suhteliselt aeglaselt teistele majandusnäitajatele, siis võib juhtuda niimoodi, et tööpuudus kasvab perioodil või ta on hiljuti kasvanud sellel ajal, kui tegelikult majandus juba taastub. Ja sel hetkel võib see meede vähendada inimeste survet tööturule tulla. /.../ Selles olukorras, kus tööd on raskem leida, saavad inimesed pikemalt toetust ja see on igati hea. See lahendab kindlasti palju sotsiaalseid probleeme," kommenteeris Oja.

Kui hüvitise maksmise periood pikeneb, annab töötukassa sellest inimesele teada ning hüvitise saamiseks ei pea klient ise midagi tegema.