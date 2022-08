Rootsi nõustus Ankarale andma välja Türgis tagaotsitava

NATO riik Türgi loobus hiljuti vastuseisust Soome ja Rootsi soovile ühineda alliansiga. Ankara süüdistas varem kahte Põhjamaad Kurdistani Töölispartei (PKK) võitlejate varjamises. Osana tehingust esitas Türgi Rootsile nimekirja inimestest, kelle väljaandmist Ankara soovib.

30. aastates mees oleks esimene teadaolev väljaandmise juhtum pärast tehingu sõlmimist.

"See on tavaline rutiinne asi. Kõnealune isik on Türgi kodanik ja mõisteti 2013. aastal ja 2016. aastal Türgis süüdi pettustes," ütles Rootsi justiitsminister Morgan Johansson.

"Riigikohus on asja uurinud ja jõudnud järeldusele, et väljaandmisel takistusi pole," ütles Johansson.

Rootsi ringhääling SVT teatas, et mees mõisteti Türgis mitme pangakaardipettuse pärast 14 aastaks vangi.

Alates eelmisest aastast Rootsis vahi all olnud mees väidab, et ta mõisteti süüdi, kuna ta on kristlane, keeldus ajateenistusse minemast ja on kurdi juurtega, vahendas SVT.