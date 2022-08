Parempoolsete esimeheks kandideerib vaid Lavly Perling

Parempoolsete juhatusse kandideerivad Henrik Aavik, Jaagub Ainsalu, Andres Kaarmann, Siim Kiisler, Priit Kollo, Tõnis Kons, Karel Kuningas, Inga Kupp-Silberg, Kati Kuusk, Andero Laur, Margit Leerimaa, Jaanus Leichner, Tarmo Linnamägi, Kaido Loor, Indrek Luberg, Mihkel Palk, Merle Raun, Ann Räämet, Rait Mattias Salvan, Aadi Tegova, Kadri Tillemann, Jaan-Mihkel Uustalu, Ville Vallaste, Kristjan Vanaselja ja Tiit-Rein Viitso.

Revisjonikomisjoni kandideerivad Anne Hansberg, Aive Kalev, Merle Kruus, Rey Laas, Mari-Liis Tamm ja Paavo Ulmanis.

Vanaselja ütles ERR-ile, et esimees ja juhatuse liikmed valitakse e-hääletuse teel, kandidaatide esitamine lõppes esmaspäeva öösel kell 23.59.

Samuti lähevad tema sõnul kinnitamisele ka maailmavaatelised ja programmilised seisukohad, mille baasilt hakatakse koostama riigikogu valimiste programmi.

Vanaselja rääkis, et Parempoolsetel on koos nüüdseks umbes 540 liiget.

"Erakonnastumiseks vajalikud 500 on täis, nüüd on jäänud veel vormistamine. Registrisse kandmiseks on vaja juhtorganid valida ja kinnitada maailmavaateline programm," rääkis Vanaselja.

Neljapäeval toimub erakonna asutamise üritus, kus esinevad sõnavõttudega nii tulevased erakonna liikmed kui ka toetajad väljastpoolt erakonda.