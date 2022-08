Pandeemia tõttu lõksu jäänud rahvamass murdis välja Shanghai Ikea poest

Shanghai võimud teatasid, et sulgevad linnas koroonapiirangute tõttu mööblifirma Ikea kaupluse. Poodi lõksu jäänud kliendid polnud sellega aga rahul ja murdsid sealt välja.

Hiina kommunistlik partei rakendab pandeemia leviku peatamiseks karmi piirangute poliitikat. Varem on seetõttu inimesed jäänud lõksu supermarketitesse, kaubanduskeskustesse ja spordisaalidesse.

Shanghai võimud teatasid pühapäeval, et panevad poe kaheks päevaks karantiini. Pealtnägijate sõnul tormasid poodi jäänud kliendid aga sealt välja. Videolõikudes on näha, kuidas rahvamass murdis poest välja ja siis põgenes, vahendas The Times.

Shanghais elab umbes 25 miljonit inimest. Shanghai on riigi finantskeskus, kus kevadel kehtisid karmid koroonapiirangud. Shanghai majandus sai piirangute tõttu tugevalt kannatada, mis mõjutas nii tootmist, jaemüüki kui kinnisvarasektorit.