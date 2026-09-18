Mõnikümmend varude keskuse generaatorit ootab kriisipoe pidajat

Eestis on 60 kriisivalmidusega tanklat ja 79 kauplust, mis on varustatud elektrikatkestuse puhuks generaatoriga. Aasta lõpuks peaks selliseid poode olema 110.

Eestis on üle 550 tankla, millest nüüd umbes 10 protsenti on muudetud kriisitanklaks. See tähendab, et seal on võrreldes teiste tanklatega suurem kütusevaru ja kriisiolukorra jaoks genetaator, ütles Eesti varude keskuse juhatuse liige Priit Ploompuu.

"Me võime öelda, et juba täna on ca 60 kõrgendatud kriisivalmidusega tanklat, mis on elektrikatkestuse tingimustes võimelised kütust väljastama. See on üle 10 protsendi Eesti kõigist tanklatest. Kohustusega tuleb kaasa see, et kriisitanklas tuleb hoida sellist mõistlikku varu seal mahutis," rääkis Ploompuu.

Selle aasta lõpuks peaks Eestis olemas 110 kriisipoodi, kuid praegu on lepingud sõlmitud 79 poega. Seega oleks juurde vaja vabatahtlikke, kes oleks nõus ühinema ja varustama kaupluse generaatoriga, mille annab varude keskus.

"Meil on 31 generaatorit ootamas, nö partnerit oleks vaja, kes seda oleks valmis enda juurde ühendama," ütles Ploompuu.

"Kutsuks siis üles kõiki poodnikke, kohalike omavalitsuse esindajaid või siis inimese tänavalt, kes soovivad, et nende lähedal oleks kriisipood, siis tuleks aidata seda projekti edasi lükata, sest selleks on meil käimas hange, millel saab osaleda," lisas Ploompuu.