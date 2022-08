Scholzi sõnul ei tohi viisakeeld kahjustada Vene dissidentide põgenemist

Scholz kohtus esmaspäeval Norra pealinnas Oslos Põhjamaade liidritega.

"Meie jaoks on oluline, et me mõistame, et palju inimesi põgeneb Venemaalt, kes ei nõustu Venemaa režiimiga," ütles Scholz.

"Kõik meie otsused ei tohiks muuta keerulisemaks riigist lahkumist, eemaldumist diktatuurist Venemaal," lisas Scholz.

Mitmed EL-i riigid nõuavad Vene turistide reisimise piiramist Schengeni ruumis. Seda toetab ka Oslos kohtumisel osalenud Soome peaminister Sanna Marin. Viisakeeldu toetavad avalikult veel Eesti, Läti ja Tšehhi

Ukraina president Volodõmõr Zelenski on kutsunud ülesse täielikult viisakeelule Vene kodanike suhtes. Ukraina välisministri Dmõtru Kuleba sõnul tuleb Vene kodanikelt võtta õigus ületada rahvusvahelisi piire kuniks nad õpivad piire austama.