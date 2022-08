Saksa välisminister loodab leida lahenduse Vene turistide keelamises

Saksa välisminister Annalena Baerbock ütles reedel, et loodab leida Euroopa Liidus üksmeele küsimuses, kas ja kuidas piirata Vene kodanike turismireise Euroopas. Vene turistide sisenemist on kutsunud keelama Eesti ja teised Venemaa naaberriigid.

Kantsleri büroo ja välisministeerium nõustuvad, et "me suudame leida Euroopas ühiselt lahenduse, mis arvestab iga riigi olukorda ja legitiimseid muresid," ütles Baerbock reedel Kopenhaagenis, kus ta kohtus oma Taani kolleegi Jeppe Kofodiga, vahendas ajaleht Berliner Zeitung.

Baerbock lisas siiski, et Venemaa elanikke ei tohi hüljata ning neid kollektiivselt karistada.

Varasemalt on Saksa kantsler Olaf Scholz öelnud, et ei poolda Vene tavakodanikele piirangute seadmist ning öelnud, et Vene vägede sissetung Ukrainasse on "Putini sõda".

Scholz kordas sama mõtet ka neljapäeval Magdeburgis esinedes, kuid möönis samas, et mõistab ka Venemaa naaberriike ning ideed saab vaadelda selle detailides, rõhutas Berliner Zeitung.

Ka Baerbock märkis reedel, et Scholz ei ole kunagi esitanud seisukohta, et keeldub igasugusest Vene kodanike turismi piiramisest.

"Selliseid absoluutseid seisukohti ei ole kunagi väljendatud, ka mitte Saksa kantsleri poolt," ütles välisminister. "Eriti kui seisukohti esitatakse intervjuudes, siis neid kiputakse lühendama," märkis ta.

Baerbocki sõnul tuleb viisteemat vaadata mitmekülgselt. Ta viitas, et kuigi Saksamaale tuleb suhteliselt vähe Vene turiste, siis tuleb tagada viisavõimalused Vene ajakirjanikele või teadlastele, kes võivad oma vaadete tõttu Venemaal ohtu sattuda. Samas on Venemaa otseste naabrite huvid teistsugused, tunnistas ta.

Saksa välisminister avaldas lootust, et leitakse iga riigi erinevat olukorda arvestav lahendus.

Kofod kinnitas omalt poolt, et Taani pooldab viisapiirangute kehtestamist, kuid lisas, et ei soovi tegutseda üksi, vaid tahab selleks Euroopa Liidu ühist otsust.

"Mul on keeruline näha Vene mehi Lõuna-Euroopa randades ajal, kui Ukraina mehed peavad olema oma kodumaal ja võitlema oma vabaduse eest," rääkis Taani välisminister.

Samas rõhutas minister, et Taani sooviks üle-Euroopalist lahendust: "See saadaks tugeva signaali Putinile ja Venemaale, et sellel, kui seadusevastaselt ja jõhkralt teise riiki tungida, on tagajärjed." Kofod rõhutas, et ühiselt saab Euroopa Liit Vene presidendile tugevamat survet avaldada.

Vene kodanikele antud turimsiviisade peatamine tuleb arutusele järgmisel nädalal Euroopa Liidu välisministrite mitteametlikul kohtumisel Tšehhis.