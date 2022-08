Kallas: eemaldame Narvast kokku seitse punamonumenti

Peaminister Kaja Kallas (RE) ütles, et kodurahu huvides oli vaja Narva tankimonumendi teisaldamisega alustada niipea kui võimalik. Nii siseminister Lauri Läänemets (SDE) kui ka välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa) ütlesid, et teisaldamisega venitamine annaks võimaluse pingete õhutamiseks ühiskonnas. Koos tankiga teisaldatakse Narvast teisipäeval veel kuus punamonumenti.

Kallas rääkis, et otsused Narva tanki eemaldamiseks tegi valitsus varahommikusel istungil.

"Me teame, et Vene Föderatsioon ja selle eriteenistused soovivad Eestis pingeid veelgi õhutada ja seda eriti Ida-Virumaal, kus meil on väga suur venekeelne kogukond. Monumente on alati vaenulikud jõud kasutanud ära valede levitamiseks ja need on ka Venemaa julgeolekupoliitika ja välispoliitika osa ametlikult, et õhutada neid propagandavalesid, mis toetavad nende riigi agressiivseid eesmärke," rääkis Kallas.

"Meie seisukoht on olnud, et korra tagamiseks tuleb see tank eemaldada võimalikult kiiresti, enne kui pinged ja ärevus veelgi kasvavad," lisas ta.

"Selge on see, et me teame, et Venemaa soovib ära kasutada seda olukorda. See, kuidas läheb, sõltub väga paljudest asjaoludest. Maksimum, mis võib tekkida, on rahutused. Praegu me seda ei näe," lausus Kallas.

Kallas rääkis, et valitsus tegeleb praegu kokku seitsme punamonumendi eemaldamisega. "Narva Peetri platsil asuvad mälestustahvlid, punaarmeelaste mälestussammas Narvas, Igor Grafovi mälestusmärk Narvas ja Narva-Jõesuus mälestusmärk "Kolm tääki" ning Meriküla dessandi mälestusmärk. Lisaks on Teises maailmasõjas hukkunute ühishaud Narvas sadama teel, mis saab neutraalse hauatähise, et siia on maetud Teises maailmasõjas hukkunud ja see jääb jätkuvalt paigaks, kus saab hukkunuid mälestada," loetles Kallas.

"Kogu seda operatsiooni me üritame teha väärikalt, rahulikult ning õigusriigile kohaselt. Ida-Virumaa ei ole erandjuhtum, vaid osa kogu Eestist," rääkis Kallas.

Välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa) ütles, et valitsuse soov punamonumente eemaldada on koostöös kohaliku omavalitsusega, kui kohalik omavalitsus seda koostööd ei soovi teha, siis langetab valitsus otsused, lähtudes ohuhinnangust, avalikust huvist ja korrakaitseseaduse alusel viib need otsused ellu.

"Eesti vabariigi taasokupeerimine Nõukogude vägede poolt tähendas sisuliselt kogu Narva linna füüsilist hävitamist. Üle 90 protsendi elamutest hävitati füüsiliselt ja süsteemselt. Ja selle hävituspoliitikaga okupeeritud Eestis jätkati ka pärast Teist maailmasõda, vältides osades purustatud majade taastamist ja valides tee, et kaoks kogu suur linn, mis toimis vabas Eestis. See on kontekst, mida tuleb silmas pidada ka selles tähenduses, millega me silmitsi seisame ka nende punamonumentide puhul, mis on rajatud Eesti vabariigi taasokupeerimise ülistamiseks," rääkis Reinsalu.

Siseminister Lauri Läänemets (SDE) ütles, et teisipäeva hommikul alanud operatsioon on põhjalikult ette valmistatud. "Otsus langetati lähtuvalt erinevatele hinnangutele, mis puudutab avalikku korda ja sisejulgeolekut," sõnas Läänemets.

Läänemetsa sõnul ei sisalda ohuhinnang võimalikku rahutuste või meeleavalduste ohtu, aga sisaldab võimalikke eskalatsioone. "Monumentide teisaldamine praegu ja kiiresti on üks deeskaleerimise viis," ütles Läänemets.

Läänemets märkis, et ettevalmistused tanki teisaldamiseks algasid juba nädalaid tagasi. "Kogu operatsioon, mida praegu ellu viiakse, on väga põhjalikult ette valmistatud," ütles Läänemets.

Läänemets märkis, et monumentide teisaldamisse on kaasatud nii politsei ja piirivalveamet (PPA) kui ka kapo. "Erinevad ülesanded mõlemal, aga ühine nimetaja on avaliku korra tagamine. Operatsiooni viiakse läbi väärikalt. Näiteks lilled või küünlad, mis on tanki jalamile asetatud, viiakse kalmistutele, ei visata neid prügikasti," ütles Läänemets.

"On mõistetav, et see operatsioon tekitab osades inimestes pahameelt ja muid tundeid. Mina kutsun üles jääma rahumeelseks, mitte kaasa minema provokatsioonidega. Sest nagu me oleme varem öelnud, siis kõigile nendele provokatsioonidele riik vastab vastavalt vajadusele," lausus Läänemets veel.

Politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher ütles, et politsei sai valitsuselt ülesande teha ettevalmistusi, et julgestada punamonumentide teisaldamist. Vaher ütles, et politsei vaatluse all on seitse peaministri nimetatud objekti, kust punamonumente eemaldatakse. Ta rääkis, et viibimiskeeld on kehtestatud Peetri platsil, Merikülas ja Narva-Jõesuusse viival teel, kus tanki teisaldatakse.

"Me oleme suurendanud oma väljapanekut Narvas, et tagada avalikku korda. Kaasatud on kõik prefektuurid ja teistest regioonidest on toodud juurde politseinikke. Hetkel on olukord väga rahulik. Intsidente toimunud ei ole. Inimesed, kes olid tanki valves suhtusid mõistvalt, lahkusid ja sundi me kasutama ei pidanud," rääkis Vaher.