TTJA seab Paldiskisse pump-hüdrosalvesti rajajatele hulga tingimusi

TTJA edastas sel nädalal ministeeriumidele ja teistele asjassepuutuvatele ametkondadele kooskõlastamiseks eelnõu, millega antakse Energiasalv Pakrile luba ehitada Paldiskis aadressil Ida 2 ja Lõuna 5 pump-hüdrojaama maa-alune osa.

Eelnõu kohaselt koosneks jaam maa-alusest kristalse aluspõhja kivimites asuvast reservuaarist, mis rajataks 500-600 meetri sügavusele. Maapinna ja mereveehaardega ühendaksid seda šahtid ning maismaal asuks veel teisigi rajatisi nagu juhtimiskeskus ja alajaam.

Jaama tööpõhimõtteks on merepinna ja maa-aluse reservuaari kõrguste vahest tekkiva vee potentsiaalse energia ära kasutamine.

TTJA leiab, et eelprojekti alusel ei saa olla kindel, et ehitustööde ja valmiva objektiga seotud keskkonnameetmeid täidetakse ega selleski, kas ehitis on ohutu ja vastab õigusaktidele. Selleks tuleb esmalt sõltumatu ekspertiis teha. Samuti peaks ettevõte välja tooma, kuidas välditakse põhjavee ammendumist.

Lisaks tuleb Energiasalv Pakril muu hulgas analüüsida, kuidas tagatakse Paldiski linna varustamine nõuetele vastava joogiveega, kuidas välistada põhjavee omaduste mõjutamist ning käituda avarii korral.

Samas tõi TTJA välja, et keskkonnamõjude hindamise aruandes on kirjas leevendusmeetmed, mille rakendamisel on pump-hüdrosalvesti maa-aluse osa rajamine keskkonnanõuete seisukohast põhimõtteliselt võimalik. Seetõttu ei keeldu nad ehitusloa andmisest, vaid peavad võimalikuks, et see väljastatakse kõrvaltingimustega.

Nii tahab amet kindlustada, et ehitamise alustamise ajaks on projekt nii detailne, et selle järgi rajatav ehitis vastab nõuetele.

Seega jõustub ehitusluba eelnõu kohaselt alles siis, kui Energiasalv Pakri täidab kõrvaltingimused ning need kehtestatakse etappide kaupa nii neljale šahtile, pealevoolutunnelile, turbiinisaalile kui ka veereservuaaridele.

Enne ehituse algust peab arendaja teavitama ka kohalikke elanikke ja omavalitsust ning kui ta jätab mõne tingimuse täitmata, saab TTJA ehitusloa kehtetuks tunnistada.

Ametkondadel on võimalus TTJA-le eelnõu kohta tagasisidet anda kuni 27. augustini.