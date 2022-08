Politico: USA võimud kardavad Venemaa kuulutamist terrorismi toetajaks

Veebiväljaande Politico allikate teatel hoiatas USA välisministeerium kongressisaadikud, et muretseb nende plaani pärast kuulutada Venemaa terrorismi riiklikuks toetajaks.

Juulis ütles kongressi juht Nancy Pelosi välisminister Antony Blinkenile, et kui ministeerium ei lisa Venemaad musta nimekirja, siis teeb seda kongress. Senat võttis vastu mitu resolutsiooni, milles kutsuti Blinkenit üles Venemaad lisama sellesse nimekirja. Hiljem tutvustasid kongressiliikmed ka eelnõu, mis lisaks Venemaa musta nimekirja.

Välisministeerium pole kongressi meetmeid veel kommenteerinud. Ministeeriumi teatel teeb otsuse Blinken. Ministeeriumi hinnangul on Moskva-vastased sanktsioonid peaaegu samaväärsed eelnõus ettenähtuga.

Politico allikate teatel on välisministeeriumi ametnikud viimastel päevadel edastanud kongressisaadikutele oma muret, mis on seotud eelnõuga. Välisministeeriumi ametnikud kardavad, et Venemaa lisamisega terrorismi riikliku toetaja nimekirja ohustaks viljaekspordi lepingut.

USA ametnikud kardavad, et pärast nimekirja lisamist ei täida Venemaa enam lepingus sätestatud kohustusi. Praegu kuuluvad nimekirja Põhja-Korea, Süüria, Kuuba ja Iraan.