Pooled Musta mere laevastiku hävituslennukid on rivist väljas

Anonüümseks jääda palunud lääne ametiisiku hinnangul on Ukraina teinud pidevalt edukaid "kineetiliste mõjudega" lööke Vene tagalas, mis on kahjustanud Vene vägede logistikat ning on tugevalt psühholoogiliselt mõjutanud Vene vägede väejuhte, vahendab Reuters.

Laevastikul oli enne rünnakut umbes paarkümmend lennukit ning erinevate hinnangute järgi hävis või sai plahvatustes kahjustada seitse kuni 10 lennukit. Venemaal on Krimmis ka teisi lennukeid, kuid need ei ole Musta mere laevastiku käsutada, vahendab CNN.

Luureallika sõnul hävis 9. augusti rünnakus üle poole Musta mere laevastiku hävituslennukitest.

Väidetavalt otsitakse Vene relvajõududes aktiivselt rünnaku tõttu patuoinast, keda süüdistada.

Samuti sõnas luureametnik, et Vene musta mere laevastik piirdub praegu rannikukaitsega ning teeb aeg-ajalt raketirünnakuid, kuid igasugune võimekus teostada näiteks Lõuna-Ukrainas asuva Odessa vastu dessant on kärbitud.

Novofedorivka lähistel asuv Sakõ lennuväli asub Krimmi poolsaare läänerannikul.

Luureametniku sõnul on Vene-Ukraina sõda jõudnud operatsioonilises tähenduses patiseisu kuna kummagi poole maaväed ei suuda teha edukaid rünnakuid, mis sõja käiku tõsiselt mõjutaks.