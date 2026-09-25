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Tartu tahab osta tuhat uut ringlusratast

Eesti
Rattatingluse rendirattad Toomemäel
Rattatingluse rendirattad Toomemäel Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Eesti

Tartu linn soovib rattaringluse pikaajalise edu kindlustamiseks hankida tuhat uut elektrilist jalgratast, mis sobituvad olemasolevasse süsteemi. Hanke õnnestumisel võiksid esimesed, vähemalt 250 uut ratast Tartu tänavatele jõuda juba järgmisel hooajal.

Üle seitsme aasta on Tartu linn käigus hoidnud rattaringluse süsteemi rattaparki, mis vajab nüüd uuendamist, et tagada ringluse pikaajalisem jätkumine. Viimane hange uute rataste soetamiseks luhtus sel kevadel. Nüüd läheb linnavalitsus uuele katsele. Veel sel kuul võiks välja tulla hange, mille järgi ostab linn raamlepingu alusel tuhat uut elektrilist jalgratast nelja aasta jooksul, ütles Tartu abilinnapea Priit Humal.

"Tahame ühe hankega osta suurema koguse rattaid selleks, et linna vajalik kogus oleks kõigile potentsiaalsetele pakkujatele üheselt selge ja annaks neile kindlust oma tegevusi ja arendusi selle järgi planeerida. Ja teisest küljest saada ka hinda linnale odavamaks. Seni on ostetud väiksemas koguses rattaid ja ühe rattaühiku hind on seetõttu olnud liiga kallis," selgitas Humal.

Linna lootus on, et väljakuulutatava hankega suudetakse leida seesugused rattad, mille tükihind jääb alla 2000 euro. Hanke eeldatavaks maksumuseks on 1,6 miljonit eurot, lisas Humal.

"Eks see täpne hind ja need otsused tulevad siis, kui me need pakkumised riigihankes saame."

Hanke õnnestumisel võiksid esimesed, vähemalt 250 uut elektrilist jalgratast Tartu tänavatele jõuda juba järgmisel hooajal, rääkis Tartu Linnatranspordi juhataja Roman Meeksa.

"Meie jaoks on kõige tähtsam, et need rattad sobiksid meie tänasesse süsteemi, seda siis nii infra poolest, et nad saaksid dokkida meie dokkides ja ka laadida seal ja loomulikult, et nad sobituksid ka meie tarkvaraga," ütles Meeksa.

Ühilduvus olemasoleva taristuga on olnud varem ka üks peamisi murekohti, ütleb Humal.

"Kuna praegune dokisüsteemide pakkuja on juba mõned aastad tagasi oma tegevuse lõpetanud, siis turul ei ole liiga palju neid, kes pakuksid sellele dokisüsteemile ka ühilduvaid rattaid. Me näeme, et selleks, et pakkujad saaksid tulla, peavad nad tegema eraldi pingutusi ja eraldi kulutusi meie dokisüsteemiga ühildumiseks," rääkis abilinnapea.

Meeksa lisas, et hanke ettevalmistamiseks on korraldatud turu-uuring. Uuring kinnitas, et turul on piisavalt pakkujaid, kes suudavad sobivaid rattaid toota.

"Turu-uuringu eesmärk oli ennekõike näha, kas lisaks praegustele pakkujatele, kes on võimelised meie süsteemi rattaid tootma ehk siis Tallinna tootja ja Portugali tootja, kas on veel mõni, kes suudab enda rattaid pakkuda meie süsteemi ja tõsta konkurentsi ning langetada ka toote hinda. Huvi on. Kas nad hankel ka pakuvad, see on juba teine asi ja kui nad pakuvad, mis hinda nad pakuvad, aga huvi on üles näidatud," rääkis Meeksa.

Eelmisel aastal tegi rattaringlusega vähemalt ühe sõidu üle 13 000 inimese, püsikasutajaid on süsteemil pragu umbes 6000.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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