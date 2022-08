EAS-i juhatuse liige Lepik: eestlane on väga nõudlik restoranikülastaja

Eestist sai maikuus Balti regioonis esimene Michelini restoranigiidiga riik ning Michelin Guide'i inspektorid tõid kulinaarsete pakkumiste alusel esile 31 restorani, kaks restorani said Michelini tärni.

Lepiku sõnul pöördusid nad Michelini poole juba kümme aastat tagasi, kuid siis öeldi neile, et Eesti ei ole veel valmis ning et potentsiaali pole veel nii palju.

"Neli-viis aastat tagasi lähenesid omakorda nemad, ja ütlesid, et nüüd on potentsiaali. Sellest hetkest on käinud töö, et see kõik Eestisse jõuaks," lausus Lepik.

Lepiku sõnul annab see eestlastele, kes pole varem Michelini tunnustusega söögikohtades käinud, seda nüüd teha oma kodumaal. "Enam ei pea sõitma Taani või Prantsusmaale, nüüd saab pidupäeval ise valida," nentis ta.

Eestlaste lemmiktoitude kohta ütles Lepik, et eestlasele meeldib popurrii kõigist toitudest.

"Eestlane on harjunud sööma popurriid toitudest. Mis on eestlase lemmik, see on raske küsimus. Eestlasele meeldib hästi süüa ja ta on nõudlik restoranikülastaja," lausus Lepik.