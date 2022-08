Venemaa õigustas Twitteris Natsi-Saksamaaga sõlmitud pakti

Twitteris on näha Vene välisministeeriumi videotõlgendus II maailmasõjale eelnenud geopoliitilisest olukorrast.

Video algab Nõukogude Liidu välisministri Vjatšeslav Molotovi ja Natsi-Saksamaa välisministri Joachim von Ribbentropi vahendusel sõlmitud mittekallaletungilepingust.

Vene välisministeerium avaldas pakti aastapäeva meenutamiseks nii lühikese tekstiselgituse kui ka kaasneva video nii oma inglisekeelses kui ka venekeelses Twitteris ja mõlemas keeles ka Telegrami keskkonnas.

Kaasnevas videos tuuakse välja, et mittekallaletungi lepingu sõlmisid Natsi-Saksamaaga ka paljud teised riigid Ida- ja Lääne-Euroopas. Samuti viidatakse pakti sõlmimisel õigustuseks Ühendkuningriigi sõjaaegsele peaministrile Wintson Churchillile.

Ei postitustes ega kaasnevas videos ei mainita Molotovi-Ribbentropi paktiga kaasnevaid salaprotokolle, mille raames jagasid Natsi-Saksamaa ja Nõukogude Liit omavahel Euroopa mõjusfäärideks.

Pakti salaprotokollide järgi pidid Soome, Eesti, Läti ja Ida-Poola ning Bessaraabia (mis kuulus tollal Rumeenia kuningriigi koosseisu) kuuluma Nõukogude mõjusfääri. Natsi-Saksamaa mõjusfääri pidid kuuluma Leedu ja Lääne-Poola.

Saksamaa Föderaalvabariik ja Nõukogude Liit mõlemad kuulutasid 1989. aastal Molotovi-Ribbentropi pakti õigustühiseks allakirjutamise hetkest.

Aastakümneid enne seda keeldus Nõukogude Liit tunnistamast salaprotokollide olemasolu.

Euroopa parlament on 2019. aastal vastavas resolutsioonis nimetanud pakti Teise maailmasõja puhkemise põhjuseks.

Molotovi-Ribbentropi pakt sõlmiti 23. augustil 1939. aastal.

Sama aasta septembri alguses tungis Natsi-Saksamaa kallale Poolale ja seda peetakse Teise maailmasõja alguseks.

17. septembril ületasid Poola piiri idast Nõukogude Liidu väed.

22. septembril pidasid Natsi-Saksamaa ja Nõukogude Liit Brest-Litovskiks ühise sõjaväeparaadi.

Pakti kahe totalitaarse riigi vahel on 2019. aastal õigustanud ka Venemaa president Vladimir Putin.

Today marks 83 years since the signing of the Treaty of Non-Aggression between Germany and the USSR.



Watch our retrospective video for information on the state of affairs in Europe prior to the signing of this document.



https://t.co/0oj5eo5QbC pic.twitter.com/mxyonaFXDt