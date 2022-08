Vald ei saanud riigiga kokkuleppele, ehitus ERM-i vahetus läheduses algas

ERM-i rahvusvaheliselt hinnatud arhitektuuri põhikontseptsiooni loob selle taga laiuv vana sõjaväelennurada. Tänaseks on pilt arhitekti visioonist väga erinev.

"See on ikkagi päris suur õnnetus, et ERM-i vahetusse lähedusse on elamukvartal kerkinud. ERM-i kontseptsioon oli, et see on rajatud endisele sõjaväelennurajale. Hoovõtt vabadusse, (on see) mis sõjalennuvägi tekitas. Kui ehitatakse arhitektuurselt kauni monumendi ümbrus täis elumaju, siis läheb kaotsi arhitektuurne lahendus," ütles ERM-i direktor Kertu Saks.

Saksa sõnul on ERM lisaks mõeldud välialade kasutamiseks: kontsertideks, laatadeks. "Kui elu on nii lähedal, siis me lihtsalt segame vastastikku üksteist. Me teame, kus Metallica kontsert toimus, täna see enam siin toimuda ei saaks, just selle elamuehituse pärast," nentis ta.

Veel hiljuti oli säilinud lootus, et ehk ei ehitata täis vähemalt muuseumist mõne meetri kaugusel olevat krunti. Ent nüüd on ka seal kopp maas.

Krundi omanik Reterra Estate ütles, et nemad on algusest peale olnud valmis kaaluma krundi vahetust riigi või omavalitsusega, ent ühtegi pakkumist neile tehtud pole.

Täna on ehitusluba vallalt olemas ja kolme kolmekorruselise kortermaja ehitus alanud.

"Kogu see läbirääkimiste asi on käinud üle aasta või isegi rohkem. Mulle tundub, et selle ekskavaatori ilmumisega siia on võimalus keskkonnaministeeriumil kergemalt hingata. Et see rong on ilmselt läinud," ütles Tartu vallavanem Jarno Laur.

Ka kultuuriministeeriumi hinnangul rikuvad kortermajad muuseumi kultuuriväärtust, samas on riik seisukohal, et kohaliku ruumilise planeerimise eest vastutab omavalitsus.

"Meil ei ole maid, mida oleks võimalik majanduslikult loogiliselt ettevõtja jaoks vahetusse pakkuda. Selle tõttu me oleme pakkunud riigile täiendavalt ühe üldmaa otstarbega maatüki. Kui see ei sobi, siis ei sobi," kommenteeris vallavanem Laur.

Kultuuriministeeriumist öeldi "Aktuaalsele kaamerale", et lahendus, mida vald pakkus, ei olnud riigi jaoks realistlik ega teostatav.

ERM-i direktor näeb olukorra taga osapoolte suutmatust koostööle. Samas pole Saks veel lootust kaotanud.

"Võin analoogina tuua, et Tallinnas Maarjamäe kommunismiohvrite memoriaali juures, kuhu pidi tulema jalgpallihall, seal on õnnestunud avalikust huvist lähtuvalt selline ehitus peatada. Praegu ju ehitustegevus on alles selles faasis, et aiad on ümber ja pinnas on kooritud, aga ehk õnnestub siin veel midagi läbi rääkida," lausus Saks.