Uuring: venelased vaatavad üha vähem riiklikke telekanaleid

Rosmiri uuringus ütles 65 protsenti vastanutest, et vaatab Venemaa riiklikke telekanaleid. Sõja alguses oli see arv 86 protsenti, vahendas The Telegraph.

Kreml tugineb avaliku arvamuse kujundamisel riigimeediale. Riigi kontrollitud kanalid edastavad propagandat ning saateid juhivad kuulsad ajakirjanikud, nagu Vladimir Solovjov.

Venemaa riigitelevisioonis esinevad analüütikud on kõik Kremli- ja sõjameelsed. Kriitika on lubatud ainult siis, kui väidetakse, et Kreml on Ukraina suhtes liiga pehme.

Populaarsed saatejuhid nagu Ivan Urgant, lahkusid Venemaalt. Nad ei toeta Venemaa sõjalist tegevust Ukrainas. Kreml kardab, et riigimeedia populaarsuse langus võib vähendada sõja populaarsust.

Arvamusküsitlused näitavad, et vaid 55 protsenti venelastest toetab Vladimir Putini sissetungi Ukrainasse. Kaks kuud tagasi toetas seda sissetungi 66 protsenti vastanutest.

Venemaa majandust räsivad samuti Moskva-vastased sanktsioonid. See suurendab venelaste hulgas üldist sõjaväsimust. Sanktsioonide tõttu käivad venelased ka üha vähem kinos, Hollywoodi filme enam Venemaal näha ei saa.