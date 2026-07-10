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Süvenev kütusekriis suurendab pingeid Venemaa tänavatel

Välismaa
Pikk tanklajärjekord Venemaal
Pikk tanklajärjekord Venemaal Autor/allikas: Kuvatõmmis
Välismaa

Ajaleht The Times kirjutab, et ulatuslik kütusekriis mõjutab üha enam venelaste igapäevaelu ning tarnehäired kahjustavad juba ka Venemaa majandust. Kuigi võimud väidavad, et olukord püsib kontrolli all, muutuvad tanklate järjekorrad järjest pikemaks ning politsei peab üha sagedamini korra tagamiseks sekkuma.

Ukraina rünnakute tagajärjel on enam kui pooltes Venemaa piirkondades kehtestatud kütuse müügipiirangud, eriti keeruline on olukord Irkutski oblastis.

The Times toob välja, et ühe Irkutski tankla juurde tekkis hiiglaslik järjekord. Kui üks must Audi üritas järjekorrast mööda trügida, pidi sekkuma politsei. 

Audi juht, kelle särgile oli trükitud sõna "Venemaa", sõimas järjekorras seisvaid inimesi ning pööras seejärel oma raevu ka politseinike vastu. 

Politsei sai olukorra relva ähvardusel siiski kontrolli alla ning Audi juht lahkus sündmuskohalt. The Timesi teatel oli tegemist vaid ühega paljudest juhtumitest, kus kütusepuudusest tingitud pinged on üle keenud.

Tšita linnas ootasid inimesed kütust kuni 39 tundi. "Alguses liikus järjekord teokiirusel, kuid siis jäi see täielikult seisma. Liikusime keskmiselt umbes 50 meetrit iga 40 minuti järel," ütles Tšita elanik. 

Mõnes piirkonnas tagavad tanklate juures korda kasakad ning sõjaveterane, riigiametnikke ja rikkureid teenindatakse väljaspool järjekorda. Sotsiaalmeedias levivad videod, mis näitavad, kuidas tanklate juurde ehitatakse piirdeaedu.

Kreml väidab endiselt, et olukord on kontrolli all, kuid kehtestas siiski diislikütuse ekspordikeelu, et suurendada siseturu varustamist. Mitmes oblastis müüakse kütust autode numbrimärgi alusel. Tegemist on erakorralise meetmega, mida on kütusepuuduse ajal varem rakendatud ka teistes riikides. Alates 10. juulist hakkas selline süsteem kehtima Pihkva oblastis. 

Kütusepuudus kahjustab juba Venemaa majandust, kardetakse häireid toidukaupade transpordis ja tarneahelates. 

Venemaal algab aga saagikoristushooaeg tavaliselt juuli alguses ja kestab sügise keskpaigani, suurendades nõudlust kütuse järele veelgi. Põllumehed juba hoiatavad, et diislikütuse nappuse tõttu ei pruugi saaki õnnestuda õigel ajal koristada, mistõttu võib osa viljasaagist hävida.

"Saaki on võimatu koristada, inimesed on paanikas," kirjutas Krimmis kohaliku omavalitsuse liikmena tegutsenud Natalja Kutšerjavaja. Kremli poolt ametisse nimetatud Krimmi juht Sergei Aksjonov on samas lubanud, et olukord paraneb. 

Kreml langetas autokütuse kvaliteedinõudeid ja naftariik Venemaa on nüüd hakanud importima bensiini Indiast, Valgevenest ning saab uusi tarneid ka Kasahstanist. Kuna Venemaa oli üks maailma suurimaid diislikütuse eksportijaid, võib viimane ekspordipiirang mõjutada ka rahvusvahelist kütuseturgu.

Kuigi suures osas Venemaast valitseb ulatuslik kütusepuudus, ei ole pealinnas Moskvas seni märkimisväärseid tarnehäireid esinenud. Putin ei ole oma meelt muutnud ning asjaga kursis olevad allikad ütlesid neljapäeval uudisteagentuurile Reuters, et ta ei ole loobunud oma eesmärkidest Ukrainas.

Vene marurahvuslased sõimavad nüüd aga valitsust ja keskpanga juhtkonda, kuid Putinit otseselt veel pigem ei kritiseerita. Samal ajal püüavad Kremli propagandistid valmistada avalikkust ette keerulisemateks aegadeks.

"Pole bensiini? Mäletan aegu, mil toiduaineid jagati talongide alusel," ütles hiljuti staarpropagandist Margarita Simonjan.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Times, Meduza

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