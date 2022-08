Võrumaal Verijärve ääres avati Konrad Mäe maalimispaiga stend

Konrad Mägi hakkas Võrumaal käima alates 1916. aasta suvest ja sellega algas tema loomingus uus periood, kus tema töödes annavad tooni rütmistatud ja panoraamsed maastikuvaated.

"Võrumaal algas Konrad Mägi justkui sünge periood, sest siin sai ta oma erinevatest haigustest rohkem teadlikuks. Tema taevad muutuvad kinnikaanetatuks, koloriit muutub süngemaks, sageli silmapiir on ära lõigatud puude poolt ja nii edasi, teiselt poolt me näeme, et ta vaatab loodust palju panoraamsemalt," ütles Konrad Mägi Sihtasutuse juhatuse liige Eero Epner.

Sageli, eriti Võrumaal maalides me näeme, kuidas maastik selliste horisontaalsete künklike vöödena sirutub ja kummalise detailina - Konrad Mägi peaaegu alati proovis kujutada mõnda veekogu ja seda erinevatel perioodidel," sõnas Epner.