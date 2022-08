Riik otsib lahendust Muugal seisva plahvatusohtliku väetise müügiks

Viimsi vallavolikogu esimehe Lauri Hussari sõnul on Viimsi vald ja kohalikud inimesed korduvalt riigi poole pöördunud, et saada selgust Muuga sadamas seisvate plahvatusohtlike väetiste teisaldamise osas. Seni asjata.

"Täna me räägime ka sellest, et juba kaks kuud on kohalikud inimesed tundnud selle tõttu ärevust. Murelik on olnud ka Viimsi vald, aga lõppkokkuvõttes ma siiski loodan, et see olukord laheneb kiiresti," ütles Hussar.

Riigi jaoks on olukord uudne, sest väetised Muuga DBT terminalis kuuluvad Vene ettevõtjatele, kelle kaup on sanktsioneeritud ja kes oma kaupa siin ise müüa ei saa. Ametkonnad on probleemi lahendamiseks pead kokku pannud.

"Euroopa Liidu sanktsiooni reeglid või määrus, mis sanktsioonide kohta on kehtestatud, annab ka teatud erandeid, mis mida saab kasutada, kui on tegemist ohtlike ainete või ohtlike olukordadega ja tekib inimeste eludele ja keskkonnale ohtlik olukord," rääkis tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) tehnikaosakonna juhataja Ingrid Teinemaa.

Eesti tõukel selline erand Euroopa Liidu sanktsioonide määrusesse kirja saigi. Muuga DBT terminalis on plahvatusohtlikku ammooniumnitraati sisaldavat väetist umbes 12 000 tonni.

"Hetkel oleme selles faasis, et TTJA on kirjutamas ettekirjutust DBT-le, et nad saaksid minna küsima erandit rahapesu andmebüroolt, mille alusel nad võiksid ise käidelda või müüa ja tarnida Eestist eemale need väetised," ütles majandusministeeriumi ettevõtlusvaldkonna asekantsler Sandra Särav.

Teinemaa sõnul läheb ettekirjutus välja selle nädala jooksul. Rahapesu andmebüroo jaoks on aga oluline, et kui väetised Eestist teisaldatakse, ei saaks sanktsioneeritud omanikud sellest kasu ja saadav tulu külmutatakse.

"Mida rahapesu andmebüroo ennekõike selliste erandite väljaandmisel vaatab, on see, et nad oleks kooskõlas määrusega. Sanktsiooniobjektile ei tohi teha vahendeid kättesaadavaks," sõnas rahapesu andmebüroo finantssanktsioonide ekspert Laura Aus.

Ametid rõhutavad, et ohtu ammooniumnitraati sisaldavad väetised sadamas ei kujuta.

"Ohtu täna ei ole ja seda ka lähiajal me ei näe, et võiks juhtuda selliste hoiutingimuste juures ja täna ongi töös lahendus, kus ettevõtja saab oma kauba ise realiseerida ja me neid selliseid otsuseid praegu jooksvalt teeme," sõnas Teinemaa.

Lõplik lahendus saab paika paari kuu jooksul.