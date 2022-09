Riik liikus Muuga sadamas seisva ohtliku väetise äraviimiseks sammu edasi

Muugal DBT terminalis seisab juba kuid umbes 12 000 tonni plahvatusohtlikku ammooniumnitraati, mis kuulub Vene keemiaettevõttele Acron. Kuna väetise omanik on sanktsioneeritud Vene ettevõte, kes ei tohi siin oma kaupa müüa, on ametkonnad otsinud lahendust, kuidas väetist teisaldada, nii et see Euroopa Liidu reeglitega vastuollu ei läheks.

Rahapesu andmebüroo kommunikatsioonijuht Õnne Mets ütles ERR-ile, et praeguseks on protsess jõudnud etappi, kus TTJA tegi ettevõtjale ettekirjutuse ning ettevõte koostab selle põhjal andmebüroole taotlust erandiks.

"Seejärel hindab rahapesu andmebüroo saadud info vastavust EL-i nõukogu määruses lubatud erandiga. Sellest oleneb ka protsessi edasine kulg," lausus Mets.

Euroopa Liit võimaldab erandit taotleda juhul, kui see on vaja riikliku haldusorgani või kohtuotsuse täitmiseks, aga ka selleks, et vältida või ennetada keskkonnaohtu või inimeste elule ja tervisele ohtlikke olukordi.

"Erandi taotlemiseks vajalik haldusorgani otsus on antud juhul TTJA ettekirjutus ettevõttele ohutuse tagamiseks kemikaalid realiseerida ja ohuhinnang hoiustatavate kemikaalide kohta," selgitas TTJA kommunikatsiooninõunik Aap Andreas Rebane.

Ta lisas, et erandi taotluse koostamine võtab aega, sest eeldab kauba suhtes kõikide kokkulepete tegemist.

Väetise olukord on Rebase kinnitusel kontrolli all: seda hoitakse kuppellaos, mis arvestab väetise omaduste ja ohtlikkusega ning seal ei saa see väliskeskkonna ja teiste ainetega kokku puutuda. Hoiutingimusi laos jälgitakse iga päev.

"Nii TTJA kui päästeamet on tihedas suhtluses ettevõtjaga, et olukorda pidevalt jälgida ja ohutuses veenduda. Täna on Muuga sadamas käideldavate kemikaalide kogused oluliselt väiksemad suurõnnetuse ohuga ettevõttele väljastatud käitamisloaga lubatud kogustest ning kemikaalide ohutu käitlemine on tagatud," ütles Rebas.

Kuidas väetise äraviimine toimuma saab, osapooled praegu ei avalda. Muuga sadama omaniku Tallinna Sadama turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro ütles, et väetise omanik on DBT ning seda, kuidas seda sealt ära viia saab ja mis riskid sellega kaasnevad, saab öelda ettevõte ise.

DBT ei jaga aga väetiselaadungi edasise saatuse kohta mingit infot: terminali esindaja Ago Tiiman põhjendas ERR-ile, et kuna ettevõte on sanktsioneeritud, siis nemad selle kohta kommentaare ei anna.