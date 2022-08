Märjamaa raamatukogus meenutati lastekirjanik Harri Jõgisalu

Harri Jõgisalu sündis Läänemaal Paadrema külas. Tallinnas ja Leningradis omandas ta bioloogia-geograafia õpetaja kutse, misjärel töötas üle 30 aasta Märjamaal õpetaja ja õppeala-juhatajana, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Jõgisalu kui kirjaniku loomingulisse pärandisse kuulub üle 25 raamatu. Märjamaal sündinud kirjanik Arvo Valton ütles, et kuigi Jõgisalu pole talle koolis tunde andnud, peab ta teda oma vaimseks õpetajaks.

"Ta muutus väga produktiivseks alles pärast pensionile minekut, nii et ta põhiteosed praktiliselt on kirjutatud siis, kui ta oli juba õpetaja ametist lahti. Enne seda oli tal põhiliselt lasteraamatuid. No "Kärp" on näiteks see, mis sai ka preemia," rääkis Valton.

"Lastekirjanikuna on ta kahtlemata väga hea. Ja kõik need dokumentaalsed asjad on ka väga toredad, aga vaevalt, et teda nüüd sinna kuskile parnassi pilvedesse hõljuma pannakse, see pole lihtsalt eestlastel kombeks," sõnas Valton.