Bellingcat: Vene spioon jõudis NATO Itaalia staabi siseringi

Bellingcati sõnul põgenes 2018. aastal Itaaliast Vene sõjaväeluure GRU naisspioon, kuna Bellingcati Skripali mürgitamise juurdlus tuvastas laialdaselt saadaolevate andmete põhjalt, et paljude Vene agentide võltsitud passid on järjestikuselt nummerdatud ja seega kergesti tuvastatavad.

Itaaliast põgenenud Vene agent tegeles aastaid endale juveelikaupleja kuvandi loomisega ning sõbrustas Itaalias Napolis NATO staabis töötavate inimestega.

Spiooni võltsitud isikuandmete loomine algas Peruus 2005. aastal kui võltsitud sünnitunnistuse ja ristimistunnistuse alusel püüti registreerida Peruu kodanikuks Maria Adela Kuhfeldt Rivera.

Kodanikuks registreerimine aga ebaõnnestus, kuna skeptiline riigiametnik küsis kinnitust ka väidetava ristimise läbi viinud preestrilt, kelle sõnul sellist inimest ei saanud 1978. aastal ristida, kuna vastav koguduse kirik rajati alles 1987. aastal.

2006. aastal teatas Peruu justiitsministeerium riigi Kongressile, et ametivõimud on avastanud kolm võltskodanikku, sh hiljem Vene agendiks osutunud "Maria Adela."

Vene GRU aga ei teadnud tõenäoliselt, et Adela Peruu kodanikuks registreerimine kukkus läbi ning jätkas spioonile kuvandi ehitamist.

Seesama "Maria Adela" sai 2006. aastal samale nimele koos sama sünniaasta ja kuupäevaga ka Vene Föderatsiooni passi. See Vene pass kuulus järjestikku nimekirja koos teiste GRU spioonide passidega, mis hiljem ilmsiks tulid.

Samasse passinimistusse kuulus ka Vene agent, kes mõisteti süüdi Bulgaaria relvaäritseja Emilian Gebrevi mürgitamises ning üks agentidest, kes oli seotud Sergei Skripali mürgitamisega.

Spiooni kuvandi ehitamise kurioossumina avaldas Peruu valitsus oma kahtluse, et sellist kodanikku nagu "Maria Adela" ei eksisteeri samuti 2006. aastal, kuid see pälvis tollal vähe vastavat tähelepanu.

Itaalias avas "Maria Adela" luksusliku ehtebutiigi ja hiljem klubi ning temast sai lausa Napoli Monte Nuovo Lions klubi sekretär.

Selle organisatsiooni üritustel käisid ka NATO kohaliku staabi (Allied Joint Force Command in Italy) töötajad, kuna sellele pani aluse Napolis paiknenud NATO ohvitser.

Three NATO-affiliated acquaintances of "Maria Adela" interviewed by the investigative team said that in her role at the Lions Club, she interacted with many NATO staff, befriended a number of NATO officers and had frequent social interactions with them. pic.twitter.com/01dxHfIIvs