Belgia vahistas NATO staabis tegutsenud spiooni
Belgia võimud vahistasid reedel NATO Euroopa liitlasvägede peakorteris (SHAPE) praktikandi, keda kahtlustatakse spioneerimises, teatas laupäeval Belgia ringhääling RTBF.
Belgia föderaalprokuratuur teatas laupäeval, et Hiina päritolu Kanada kodanikust naist kahtlustatakse spionaažis kolmanda riigi heaks ja osalemises kuritegelikus ühenduses.
Prokuratuuri teatel teavitas Monsi lähedal asuva SHAPE'i julgeolekuteenistus kahtlusalusest Belgia luure- ja julgeolekuteenistuse peadirektoraati (SGRS), mis omakorda teavitas viivitamatult föderaalprokuratuuri.
Juhtumi uurimine määrati Charleroi' föderaalpolitseile.
Belgia politsei korraldas neljapäeval läbiotsimise kahtlusaluse kodus ja töökohal SHAPE-is. Järgmisel päeval andis uuriv kohtunik määruse kahtlusaluse vahistamiseks.
Prokuratuur märkis, et uurimise huvides ei avaldata praegu rohkem teavet.
Toimetaja: Mait Ots
Allikas: BNS