Belgia vahistas NATO staabis tegutsenud spiooni

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Prokuratuur märkis, et uurimise huvides ei avaldata praegu rohkem teavet.

Belgia politsei korraldas neljapäeval läbiotsimise kahtlusaluse kodus ja töökohal SHAPE-is. Järgmisel päeval andis uuriv kohtunik määruse kahtlusaluse vahistamiseks.

Prokuratuuri teatel teavitas Monsi lähedal asuva SHAPE'i julgeolekuteenistus kahtlusalusest Belgia luure- ja julgeolekuteenistuse peadirektoraati (SGRS), mis omakorda teavitas viivitamatult föderaalprokuratuuri.

Belgia föderaalprokuratuur teatas laupäeval, et Hiina päritolu Kanada kodanikust naist kahtlustatakse spionaažis kolmanda riigi heaks ja osalemises kuritegelikus ühenduses.

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